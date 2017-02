O terapie asistată de roboți pentru copiii cu autism a fost dezvoltată de specialiștii Institutului de Psihoterapie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în cadrul proiectului de cercetare DREAM.

Proiectul de ROBOterapie DREAM (Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders) este singurul de acest fel din România și are ca scop dezvoltarea inovativă a unor roboți inteligenți și autonomi utilizabili în diagnosticul și terapia copiilor cu tulburare de spectru autist.

Astfel, specialiștii Institutului de Psihoterapie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au demarat o serie de sesiuni de terapie asistată de roboții inteligenți pentru copiii cu autism, notează Ziua de Cluj.

Proiectul, unul finanțat de Comisa Europeană, este unul internațional, fiind derulat prin colaborarea unor echipe de cercetători, psihologi, informaticieni și ingineri din Belgia, Franța, Marea Britanie, România și Suedia.

Activitățile clinice din proiect sunt derulate în Romania, în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie/Institutul de Psihoterapie din Universitatea Babeș-Bolyai (UBB).

”Rezultatele sunt încurajatoare, rezultatele finale le vom ști în 2018. Speranța noastră este să creăm un sistem care după aceea să fie utilizat la scară largă, în afara cadrului terapeutic, în școli și de părinți acasă”, a declarat directorul grupului român din cadrul proiectului DREAM, citat de agerpres.ro.

Scopul ședințelor de terapie asistată de roboți este antrenarea abilităților de imitație, atenție împărtășită, joc și așteptarea rândului la copiii cu un diagnostic de tulburare de spectru autist, cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani.

Foto: Ziua de Cluj