TEST: Cum faci față stresului?

1. Apare o problemă ce trebuie rezolvată în timp record. Cum reacţionezi?

A. Nu te pierzi cu firea. Îi găseşti rapid soluţia.

B. Încerci să îţi faci timp pentru ea.

C. Intri în panică şi în criză de timp.

2. Ţi-ai programat două şedinţe importante şi îţi dai seama că nu ai timp să ajungi decât la una. Ce faci?

A. Suni la cea de-a doua şi anunţi că nu mai poţi ajunge.

B. Nu dai nici un telefon, sperând că nimeni nu va observa că lipseşti.

C. Îţi faci fel de fel de griji, schimbi de mai multe ori planul şi, în final, suni şi îţi ceri scuze.

3. Rămâi blocată în trafic exact înainte de întâlnirea cu şeful. Ce gândeşti?

A. “Am să îmi anunţ întârzierea printr-un telefon”.

B. “Nu-l mai sun; sigur întârzie şi el”.

C. “Va considera asta o lipsă de respect din partea mea”.

4. Se întâmplă să nu poţi să adormi din cauza problemelor de peste zi?

A. Când mă pun în pat, las deoparte toate problemele.

B. Numai ceva cu adevărat important îmi poate crea astfel de probleme;

C. Mi se întâmplă mereu.

5. Iubitul tău vrea să te prezinte părinţilor chiar de Crăciun, pentru că atunci se adună toată familia. Ai emoţii?

A. Deloc, nu am de ce. Am încredere în mine.

B. Sper să fac o impresie bună.

C. Am mari emoţii, pentru că toţi vor fi cu ochii pe mine.

6. Cea mai stresantă ipostază pentru tine este:

A. să pierzi avionul când pleci într-o călătorie de afaceri.

B. să te ameninţe şeful că te concediază.

C. să nu găseşti loc de parcare.

7. În zilele aglomerate sari peste masa de prânz?

A. Nu, niciodată.

B. Numai dacă trebuie să alerg dintr-o parte în alta.

C. Mi se întâmplă adesea, căci am alte treburi mai importante.

8. Cum te-ai caracteriza?

A . Calmă şi stăpână pe situaţie.

B. Optimistă.

C. Irascibilă şi agitată.

Rezultatele testului

Majoritatea A:

Pentru tine stresul e ca şi inexistent. Eşti mereu stăpână pe situaţie şi te pricepi foarte bine să gestionezi momentele de criză. Nu îţi faci probleme aiurea şi rezolvi situaţiile dificile înainte ca acestea să înceapă să ia amploare. Numai lucurile cu adevărat importante te pun pe gânduri şi îţi creează un oarecare disconfort, însă nu pentru mult timp.

Majoritatea B:

Ai o atitudine de indiferenţă faţă de problemele cotidiene şi nu le laşi să-ţi afecteze viaţa. Pentru tine nimic nu e mai important decât persoana ta, viaţa ta, timpul tău, de aceea în ochii celorlalţi poţi trece drept o individualistă. Când apare o problemă, îi reduci din importanţă şi îi găseşti rezolvare în stilul tău caracteristic.

Majoritatea C:

Te stresezi şi te consumi pentru cele mai mărunte lucruri şi nu ai linişte nici măcar în vacanţă sau în momentele tale de relaxare. Laşi grijile de zi cu zi să pună stăpânire pe viaţa ta şi chiar să ţi-o controleze. Încearcă să te schimbi, pentru că stresul acumulat acum îşi va spune cuvântul. Învaţă să ieşi mai uşor din situaţiile complicate şi gândeşte-te mai mult la persoana ta.