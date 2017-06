Theresa May promite că va oferi stabilitate, deși conservatorii au pierdut majoritatea în Parlament

Premierul britanic Theresa May a câștigat alegerile în circumscripția Maidenhean, însă Partidul Conservator a pierdut majoritatea absolută în Parlament. May a spus că Marea Britanie are nevoie de stabilitate și promite că va oferi acest lucru dacă partidul său va obține cele mai multe locuri în Parlament.

Rezultatele parțiale arată că Partidul Conservator, condus de Theresa May, a obținut cele mai multe locuri în Parlament, dar nu suficiente pentru a-și consolida majoritatea parlamentară. Theresa May a câștigat alegerile în circumscripția Maidenhead și a obținut un nou mandat de parlamentar. Premierul britanic a spus, după realegerea ca parlamentarm, că Marea Britanie are nevoie de stabilitate.

„Dacă, aşa cum au arătat proiecţiile, şi dacă sunt corecte în sensul că Partidul Conservator a câştigat cele mai multe locuri şi probabil cele mai multe voturi, atunci depinde de noi să ne asigurăm că vom avea o perioadă de stabilitate şi exact acest lucru vom face”, a spus May.

Pe de altă parte, liderul laburiștilor, Jeremy Corbyn, a spus că premierul Theresa May ar trebui să demisioneze, în urma rezultatelor din alegeri.

Conservatorii avea nevoie de 326 de mandate pentru a-și consolida majoritatea parlamentară, însă au obținut 308, cu 12 mai puține decât în legislatura precedentă. De cealaltă parte, laburiștii se pot considera învingătorii acestor alegeri, după ce au câștigat cu 30 de mandate mai mult decât în precedenda legislatură: 259.