Theresa May spune că va fi “o femeie a naibii de dificilă” în negocierile privind Brexit

Theresa May a promis că va fi “o femeie a naibii de dificilă” pentru președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în timpul negocierilor privind Brexit. Afirmația premierului britanic vine după ce în presă au apărut mai multe informații din culisele întâlnirii dintre cei doi, relatează The Telegraph.

”Eu cred că recent am văzut că aceste negocieri vor fi dificile în anumite momente. În timpul campaniei pentru şefia conservatorilor am fost catalogată drept o femeie a naibii de dificilă. În acel moment am spus că următoarea persoană care va afla asta va fi Jean-Claude Juncker”, a declarat Theresa May, potrivit BBC News.

Reacţia ei vine după ce surse europene au declarat că Jean-Claude Juncker şi Theresa May s-au contrariat puternic în timpul vizitei de săptămâna trecută de pe Downing Street.

Totodată, un ziar german a scris că Juncker a afirmat că May se amăgește singură și că “cel mai probabil” negocierile privind Brexitul vor da greș. Mai precis, în timpul întâlnirii de săptămâna trecută, președintele Comisiei Europene și premierul britanic nu au putut nici măcar să stabilească dacă problema protejării drepturilor imigranţilor europeni şi a celor britanici ar trebui să fie rezolvată în prima fază a negocierilor din luna iunie.

La final, Juncker ar fi spus: “Plec de la Downing Street 10 (reședința premierului britanic – n.r.) de zece ori mai sceptic decât eram înainte”, potrivit ziarului german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. El ar fi subliniat că Brexitul “nu poate fi un succes” și a amenințat că va pune capăt negocierilor dacă Marea Britanie refuză să plătească “o factură” în urma divorțului.

Ulterior, președintele Comisiei Europene a avut o discuție cu Angela Merkel, căreia i-a spus că Theresa may “trăiește în altă galaxie” și “se amăgește singură”. Aceste informații au determinat-o pe Merkel să afirme că unii britanici au “iluzii” privind Brexitul.

Guvernul britanic a respins informațiile apărute în publicația germană, afirmând că ar fi vorba despre “zvonuri venite de la Bruxelles”. Cu toate acestea, atât în urma discursului lui Merkel, cât și acum, premierul britanic a subliniat că negocierile se anunță a fi extrem de intense.

Discuțiile dintre Bruxelles și Londra privind termenii divorțului vor începe oficial după alegerile legislative anticipate din Marea Britanie, iar Theresa May a declarat că se aşteaptă să conducă personal echipa de negociatori a părţii britanice pentru Brexit.

