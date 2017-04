Premierul Marii Britanii a anunțat că vrea să organizeze alegeri anticipate pe 8 iunie. Theresa May a făcut acest anunț în cadrul unei conferințe-surpriză, susținută în fața reședinței sale oficiale din Downing Street.



UPDATE 14.20: Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a anunţat că va susţine convocarea de alegeri anticipate pe 8 iunie, aşa cum a cerut premierul Theresa May. „Salut decizia premierului de a oferi poporului britanic şansa de a vota pentru un Guvern care să pună interesele majorităţii pe primul plan”, a afirmat Corbyn într-un comunicat.

El a afirmat că Partidul Laburist „va oferi ţării o alternativă eficientă la un Guvern care a eşuat în reconstruirea economieia oferit standarde de trai în cădere”.

La rândul său, premierul scoţian Nicola Sturgeon, liderul Partidului Naţional Scoţian (SNP), a răspuns pe Twitter apelului lui May. „Conservatorii văd o şansă pentru a orienta Marea Britanie spre dreapta, pentru a impune un Brexit dur şi a impune tăieri şi mai mari. Să ne ridicăm pentru Scoţia. #GE17”, a scris ea, sugerând că susţine organizarea de alegeri generale în acest an.

UPDATE 13.50: Fostul premier David Cameron a reacționat pe Twitter, după ce Theresa May a convocat alegeri anticipate în Marea Britanie. Acesta a catalogat decizia șefei executivului de la Londra drept una „curajoasă și corectă”.

Theresa May și-a explicat decizia, afirmând că a devenit premierul țării într-o perioadă în care țara avea nevoie de stabilitate, afirmând că a adus acest lucru în țară. Astfel, lidera executivului de la Londra a cerut organizarea unor alegeri anticipate pe 8 iunie, fără să mai aștepte până în 2020, an în care trebuia să aibă loc următorul ciclu electoral.

„Ţara se uneşte, dar Westminster (Parlamentul – n.r.) nu” a spus Theresa May. Astfel, May a afirmat că este necesară organizarea acestor alegeri anticipate, deoarece alte partide sunt împotriva planului guvernului condus de ea privind Brexit. Mai precis, May a explicat că laburiştii au ameninţat să voteze împotriva acordului final cu UE, Liberal-Democraţii au spus că vor să blocheze funcţionarea Guvernului, iar Partidul Naţional Scoţian spune că va vota împotriva legislaţiei care respinge oficial apartenenţa Marii Britanii la Uniunea Europeană.

„Ceea ce fac ei (rivalii politici – n.r.) pune în pericol munca pe care trebuie să o facem noi pentru a ne pregăti pentru Brexit pe plan intern şi slăbeşte poziţia de negociere a Guvernului în Europa. Avem nevoie de alegeri generale şi avem nevoie de ele acum. Pentru că acum avem o şansă unică de a rezolva acest lucru cât timp Uniunea Europeană îşi decide poziţia de negociere şi înainte să înceapă discuţiile detaliate”, a insistat May, admiţând că a ajuns cu reticenţă la această concluzie.

„Deci mâine (miercuri – n.r.) voi depune o moţiune în camera Comunelor prin care să cer convocarea de alegeri generale pe 8 iunie. Această moţiune (…) va necesita aprobarea unei majorităţi de două treimi din partea Camerei Comunelor”, a spus May, îndemnând aleşii de opoziţie să aprobe moţiunea.

Anterior, premierul britanic a respins posibilitatea de a convoca alegeri anticipate în Marea Britanie.

Theresa May a devenit premierul Marii Britanii, după ce David Cameron și-a dat demisia, în urma rezultatelor referendumului privind Brexit.

De atunci, sarcina acestui dosar dificil a fost preluată de Theresa May. Pe 29 martie, Theresa May a declanșat Brexitul, dând astfel startul celor doi ani de negocieri privind termenul divorțului dintre Regat și blocul comunitar.

Alegerile anticipate din Marea Britanie ar putea să aibă loc la aproximativ un an de la referendumul în urma căruia britanicii au decis să iasă din Uniunea Europeană.

