Tibi Ușeriu s-a întors în România. Ultramaratonistul, întâmpinat cu aplauze de peste 100 de persoane pe aeroportul din Cluj

Tibi Ușeriu a sosit în țară, în noaptea de miercuri spre joi, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj. Peste 100 de persoane l-au aplaudat și i-au scandat numele. Mulți dintre susținătorii lui Tibi Ușeriu au fluturat tricolorul și au avut parcarte cu mesajul „A doua oară 6633 până la capăt, relatează Mediafax.ro.

Printre cei s-au numărat și patru tineri din Cluj, care au alergat din Piața Unirii până la aeroport, pe o distanță de 8,5 kilometri. Au ajuns cu o oră înainte de sosirea avionului și spun că au făcut acest gest în semn de apreciere pentru Tibi Ușeriu care a câștigat maratonul artic pentru a doua oară.

Tibi Ușeriu a fost primit cu prăjituri, bezea de nucă cu cremă de ciocolată și cafea pentru refacere din partea unei tinere. Apoi, ultramaratonistul s-a fotografiat cu unii dintre cei care au venit să-l aștepte la aeroport.

Ultramaratonistul din Bistrița a mărturisit că acum frigul a fost mai pronunțat, spre deosebire de cursa de anul trecut.

„Concurenţa a fost un pic mai mare, a trebuit să scot de la mine ceva în plus, să îmi folosesc experienţa de anul trecut, deşi nu m-a ajutat foarte mult. A fost o competiţie friguroasă. Am avut ceva probleme, de la o astfel de competiţie nu te aştepţi să te întorci sănătos înapoi, am avut probleme minore, ceva degerături care au început în a treia zi, dar până la urmă am putut să gestionez şi să ajung la final cu ele. Cel mai dificil moment a fost startul, când mi-am dat seama ce mă aşteaptă pentru următorii kilometri. Au fost momente dificile şi mi-am dat seama că cu cât mă duc mai pregătit, cu atât mi-e mai greu, cred că am un instinct de supravieţuitor şi, de obicei sunt spontan, şi îmi rezolv problemele fără să fiu pregătit. De data asta am fost mai pregătit şi mi-am dat seama că am avut probleme mai mari decât anul trecut”, a spus Uşeriu.