Traian Băsescu reacţionează după proteste. Ce spune fostul preşedinte al României

Traian Băsescu reacţionează după proteste. Fostul lider de la Cotroceni a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook.

De şapte zile, românii protestează anti-Guvern. În cele şapte zile de manifestaţii, sute de mii de oameni din Capitală şi din ţară au ieşit să-şi exprime nemulţumirile faţă de guvernul Grindeanu.

Traian Băsescu reacţionează după proteste: „Nu mă sperii deloc”

Traian Băsescu, care a comentat şi pe marginea abrogării Ordonaţei 13, a scris un mesaj categoric pe un site de socialiyare, după protestele din Capitală.

„Telefoanele mele (mobilul şi fixul de acasă) sunt public cunoscute de un an şi jumătate pentru că eu mi-am asumat acest lucru .

Primesc zilnic sute de telefoane şi mesaje, şi nu mă sperii deloc. Mesaje cu ameninţări, altele cu blesteme pentru mine şi familie, altele cu înjurături sau jigniri, altele cu mesaje de la oameni atinşi de aburii alcoolului, dar cele mai multe sunt conversaţii plăcute, altele aspre despre ce am făcut sau despre ce cred oamenii că nu am făcut dar trebuia să fac, cu oameni care vor să discutăm despre ţară sau despre problemele lor . Dar din toate aceste telefoane, plăcute sau nu ca mesaj, aflu o mulţime de lucruri despre oameni fie că sunt în ţară sau munesc în străinătate. Şi atunci îmi spun că merită să nu-mi schimb numărul de telefon.

Deci,… nu vă speriaţi de poporul pe care spuneţi că vreţi să-l serviţi . Răspundeţi poporului la telefon, la sms-uri sau pe facebook. Pe lângă înjurături şi blesteme (de care nu trebuie să vă speriaţi că nu vă face nimeni nimic), veţi afla de la oameni foarte multe lucruri şi vă asigur că merită să-i ascultaţi.

Să auzim numai de bine măi PSD-işti patrioţi iubitori de popor .

PS – Doamnă Grindeanu, fiţi bărbată şi nu lăcrimaţi pentru câteva fluerături. Sunteţi soţia Primului Ministru al Guvernului României, ce Dumnezeu. Asta-i viaţa în stratosferă, iar dacă aveţi nevoie de ceva curaj, sunaţi-o pe Maria”, a comentat Traian Băsescu pe contul său de pe reţeaua de socializare.