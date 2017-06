Traian Băsescu și Cristian Tudor Popescu, schimb dur de replici: De la ”Rahat cu Perje” la ”Manipulator murdar”

Traian Băsescu și Cristian Tudor Popescu, schimb dur de replici, în spațiul virtual. Liderul PMP a scris, sâmbătă, pe Facebook, un comentariu critic la adresa modului în care Cristian Tudor Popescu comenta meciul de tenis al Simonei Halep. El l-a numit atunci pe CTP un ”ţârcovnic piţigăiat, plin de rahat”. Duminică, Băsescu a revenit, și l-a numit pe jurnalist ”rahat cu perje”. Cristian Tudor Popescu a comentat la postarea fosului președinte, numindu-l, la rândul lui, pe Băsescu, un ”manipulator murdar”.

Traian Băsescu a scris pe Facebook că nu poate urmări meciul de la Roland Garros. ”Îngrozitor! Meciul Simonei Halep, la Roland Garros, este comentat pe PRO TV de un ţârcovnic piţigăiat, plin de rahat (el o spune despre el) şi de ifose, de teapa lui CTP. Cum o fi ajuns PRO TV atât de îngăduitor cu o mizerie care nu poate fi apropiată de sportul alb?” a scris Băsescu.

„A trebuit să butonez telecomanda şi să urmăresc meciul pe un canal european, unde meciul dintre Simona şi Ostapenko era comentat de specialişti adevăraţi şi nu de panarame care încearcă să-şi salveze reputaţia, lipindu-se de o campioană”, a scris Traian Băsescu, într-o altă postare, exprimându-şi speranţa că „CTP-ul nu va comenta şi meciul de fotbal Polonia – România, chiar dacă se pricepe la toate”.

În replică, Cristian Tudor Popescu a scris, tot pe Facebook, că era conştient, când a acceptat invitaţia ProTV de a comenta în direct finala, că, dacă Simona pierde, lăturile îl vor lovi şi pe el.

”Pe lângă cretinetzi şi netandertali, arătându-se, în premieră absolută, interesat de tenis, fostul preşedinte Băsescu îmi aruncă un şir de injurii bazate pe niciun argument, în legătură cu calitatea mea de comentator de tenis. Face o mică pauză şi apoi mai scrie pe Facebook: „Sper că CTP-ul va comenta şi meciul de fotbal Polonia-România, dacă se pricepe la toate”. Dl Băsescu, aşa cum a procedat când mă acuza, fără să clipească, cum că aş fi lucrat la Scânteia, fără a se interesa în legătură cu faptul că n-am lucrat nicio zi, în niciun ziar, înainte de `89, nu are minima decenţă să se informeze că subsemnatul refuz să comentez fotbal de mulţi ani de zile, de când am propus desfiinţarea echipei naţionale. Pe manipulatorul murdar îl preocupă doar să arunce asupra mea şi previzibila înfrângere a băieţilor care dau cu piciorul în minge cu tricolorul pe ei”, îşi începe jurnalistul postarea, adăugând: „Are treabă cu sportul T. Băsescu, cât am eu cu mitropolia”, a scris Popescu.

Cristian Tudor Popescu afirmă că, ceea ce a declanşat, de fapt, ”flegmele de ultimă oră aruncate de distinsul” Traian Băsescu au fost comentariile sale cu privire la vizita lui Klaus Iohannis în SUA.

”Preşedintele Iohannis a fost, la Washington, primul preşedinte al României care vorbeşte o engleză civilizată şi nu miroase a comunisto-securist. Ceea ce subîntinde faptul că dl Băsescu vorbeşte englezeşte melteneşte, în băsic ingliş, emană o duhoare de dihor securisto-comunist şi s-a afirmat ca tată şi protector al hoţilor, mai ales al hoaţelor cu tupeu cât cuprinde”, mai spune jurnalistul.

Duminică, Traian Băsescu a revenit cu un nou comentariu, pe pagina de socializare. ”RAHAT CU PERJE! Așa spunea bunica. Mi-a revenit expresia citind atacul lui CTP, din urmă cu ceva zile, la adresa mea, atac în care concluzionează că se simte „mânjit de căc…t” că a trăit în cele două mandate Băsescu. Așa că îmi dau şi eu cu părerea. Oare Cristian Tudor Popescu s-a simţit mânjit de căc…t şi pentru că, în 1990, la mineriadă, înfiera cu mânie proletară intelectualitatea, care se manifesta împotriva atacului barbar al ortacilor lui Miron Cozma asupra bucureştenilor din Piaţa Universităţii?”, a scris fostul președinte.

El continuă: ”Oare Cristian Tudor Popescu s-a simțit mânjit cu căc…t și în 2005 când devenise partener la Adevărul cu Viorel Hrebenciuc? Atunci, Guzganul Rozaliu, așa îl numea pe Hrebenciuc, acționarul din umbră, „rodea” din banii CTP-ului de la ziar. Nu s-au înțeles la bani, așa că a tras un editorial năpraznic! Coabitaseră ceva vreme, dar nu i-a mai plăcut și a dezertat la Sârbu. După care l-a lăsat și pe Sârbu și a șters-o la UM Digi24. Deh…viaţă de mercenar cu Mercedes, care, în spaţiul public, se afişa cu o Dacie ruginită şi cu o vestă care mirosea a … Atunci, în 2005, eram un exemplu de fair play pentru CTP. Citez din editorial : „[…] dând dovada de un fair play care ne-a mai înseninat, preşedintele Traian Băsescu, premierul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele PSD Adrian Nastase ne-au sunat […]”. Doamne, ce lingău voluntar!”.