A trăit patru ani într-o lume fără sunete. Să-l ajutăm pe Bogdan să ducă o viață normală! Au trecut mai bine de doi ani din ziua în care micuțul a auzit pentru prima dată glasul mamei sale. Născut cu hipoacuzie bilaterală neurosenzorială profundă, băiatul nu a auzit nici măcar un sunet până la vârsta de patru ani. Însă în vara lui 2014, când statul a început să deconteze implantul cohlear, Bogdan a primit o nouă șansă. Aceea de a auzi!

Probabil vă mai amintiți povestea lui Bogdan Patrick Stănculea. În urmă cu doi ani și jumătatea, Libertatea a prezentat cazul micuțui care s-a născut surd de ambele urechi. Pe vremea aceea, micuțul avea nevoie de 25.000 de euro pentru a beneficia și de cel de-al doilea implant cohlear. Și asta pentru că statul român îi deconta, prin Programul Naţional de Implant Cohlear, o singură intervenție de implantare deşi necesitatea medicală a copilului se referea la ambele urechi.

Și cum fusese deja programat pentru operație, mămica lui a apelat la mai multe fundații în speranța că va strânge bănuții necesari și pentru al doilea implant, tocmai în speranța de a nu-și traumatiza puiul de două ori. La vremea respectivă, Camelia, mama micuțului, a fost nevoită să lupte singură fiind despărțită de soțul ei.

În cele din urmă, cu ajutorul oamenilor cu suflet care s-au arătat impresionați de cazul lui Bogdan, femeia a reușit ceea ce părea imposibil. În luna iulie, copilul a fost operat la ambele urechi. Astfel, după patru ani în care a trăit într-o lume doar a lui, fără sunete și voci, copilul a început să audă. Cu toate acestea, problemele financiare ale familiei nu s-au încheiat aici.

Astăzi, la doi ani și jumătate de la intervenție chirurgicală, Bogdan continua recuperarea. De trei ori pe săptămână, copilul vine împreună cu mămica lui la spitalul Marie Curie unde a fost operat, pentru ședințele de logopedie. Acestea sunt gratuite, însă micuțul străbate un drum destul de lung venind tocmai din comuna Valea Bujorului, județul Giurgiu, localitate în care își are domiciliul.

Pe lângă drumurile în Capitală, întreținerea lunară a aparatului extern este extrem de costisitoare. Ne-a confirmat acest lucru chiar psihologul- logoped Florența Rădulescu, care îl învață pe Bogdan să vorbească. ”Întreținerea procesorului este scumpă. Lunar este nevoie de baterii, care costă în jur de cinci sute de lei pe lună. Mai sunt pastiluțele pentru uscarea aparatului, magnețeii necesari antenei, bureței pentru microfoane. Iar în cazul în care se strică vreun firicel de la antena, înlocuirea lui costă câteva sute de lei. Nu mai punem și faptul că mămica vine de trei ori pe săptămână tocmai din Giurgiu… și pot să vă confirm că nu lipsește niciodată”, ne spune logopedul.

Pentru toate aceste cheltuieli, familia Stănculea are nevoie de susținere financiară. Tatăl lui Bogdănel, care acum este alături de cei doi copii și de soția sa, este singurul membru al familiei care are un venit stabil, mama fiind nevoită să stea zilnic alături de băiețelul ei. Chiar dacă au trecut mai bine de doi ani de când Bogdănel învață să vorbească, micuțul mai are încă foarte mult de recuperat. Cine dorește să-l ajute o poate face donând 2 euro prin SMS la 8828, cu textul “Bogdan”.