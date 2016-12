Un bărbat din Arizona a avut parte de un șoc, după ce a fost trezit de plânsetele fetiței sale de doi ani. El a găsit-o pe micuță în brațele unei persoane străine, care se afla la el în casă, relatează The Washington Post.

Bărbatul a mers la fetița sa, după ce aceasta a început să plângă în mijlocul nopții. El a găsit-o pe fetiță, în brațele unei persoane străine, care atunci i-a spus “sunt prietenul tău”. Ulterior, acesta a lăsat copilul pe canapea și a încercat să fugă.

Tatăl fetiței a încercat să-l oprească, în timp ce soția sa a alertat autoritățile. Bărbatul a fost identificat drept Oren Aharon Cohen, iar acum este acuzat de intrare prin efracție.

Acesta a reușit să iasă din apartament, însă a fost prins de tatăl fetiței pe care o ținea în brațe, care l-a ținut până la sosirea polițiștilor. Suspectul a fost reținut de autorități, iar acesta a povestit că nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat.

Părinții fetiței, al cărui nume nu a fost dat publicității, au găsit în camera acesteia pantofii și haina bărbatului care a dat buzna în casa lor. De asemenea, acesta își lăsase chiar și actul de identitate în apropiere de pătuț. Totodată, el folosise baia familiei, dar băuse și suc de portocale din frigider.

După ce a fost interogat privind faptele sale, suspectul a spus că nu își amintește nimic din ce a făcut. Acesta a spus că a bătut cam mult alături de un prieten care locuiește în același bloc și că nu știe cum a ajuns în acel apartament. El își amintește însă că s-a jucat cu o persoană micuță, a cărui descriere s-a potrivit cu cea a fetiței de doi ani. El a fost arestat pentru fapta, iar polițiștii au stabilit o cauțiune de 250.000 de dolari în cazul său.

“Am fost în vizită la o prietenă, pe nume Carolina. Locuiește în același complex. Am băut foarte mult și am ieșit afară să fumez o țigară. Cred că atunci mi s-a tăiat firul și când am vrut să mă întorc am greșit apartamentul. Pentru asta mă acuzați de jaf?”, a mărturisit acuzatul în instanță.

Bărbatul spune că nu i-a făcut niciun rău fetiței și că niciodată nu ar răni un copil.

Foto: Arhivă