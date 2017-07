Caz rar la Maternitatea din Slobozia, unde o femeie a adus pe lume tripleți pe cale naturală. Medicii, care au asistat-o la naștere, spun că cei trei prunci, două fetițe și un băiețel, sunt sănătoși.

Tripleții cântăresc peste 2.000 de grame fiecare și au primit nota 8 la naștere, susțin neonatologii maternității din Slobozia. Nașterea de tripleți, fără ca mama să recurgă la tratamente de inseminare artificială, sunt extrem de rare, explică medicii, citați de guraialomitei.com.

„Azi dimineaţă (miercuri, n.red) între 6:20 şi 6: 28 s-au născut trei gemeni: o fetiţă de 2000 de grame, un băieţel de 2120 grame şi o altă fetiţă, al treilea geamăn de 2200 de grame. Sunt frumoşi, sunt bine toţi, au primit nota 24, cumulată. Fetiţele, ca de obicei, sunt mai isteţe, şi aşteptăm să se deştepte şi băieţelul pe traseu. Am mai avut tripleţi, destul de rar, e adevărat.”, a explicat medicul Gabriela Dumitru de la Maternitatea Slobozia, pentru sursa citată.

Mămica tripleţilor este din localitatea Borduşani. Femeia este nespus de fericită și spune că se aștepta să aducă pe lume doi bebeluşi.

„Nu am ştiut că am trei, că domnul doctor la Feteşti mi-a zis de gemeni, şi când mi-a venit sorocul m-au trimis la Slobozia. Şi am avut noroc cu domnul doctor de aici că m-a ajutat să nasc. A fost mai greu, dar ce să fac? Acum sper să fim sănătoşi toţi.”, a declarat mama celor trei bebeluși.