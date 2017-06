Trupa The Offspring va concerta la Festivalul Rock The City. Legendara trupă din California The Offspring va fi headliner în cadrul celui mai mare festival rock din România – Rock The City, care a ajuns deja la a 8-a ediție.

Festivalul, care se va desfășura în data de 27 august 2017, la Arenele Romane din București, va aduce pe scenă nume cunoscute ale genului muzical precum „Bullet For My Valentine”, „The Darkness”, „Firma”, dar și alte trupe românești care vor fi anunțate pe parcurs.

Trupa The Offspring va concerta la Festivalul Rock The City. Scurtă biografie

Formată în 1984 și cunoscută inițial sub numele de Manic Subsidal, The Offspring a vândut până în prezent peste 40 milioane de albume în întreaga lume, fiind considerată una dintre trupele cu cele mai bune vânzari din toate timpurile.

A lansat nouă albume de studio și a concertat în peste 1.100 de show-uri pe întreg mapamondul.

Albumul lansat în 1994, Smash, rămâne cel mai bine vândut album de până acum, editat sub tutela unei case de discuri independentă.

Printre cele mai cunoscute hituri alte trupei se numără Self Esteem, Come Out And Play (Keep ‘Em Separated), The Kids Aren’t Alright și You’re Gonna Go Far, Kid.

Actualul lor turneu, The Offspring World Tour 2017, a început în luna martie în Japonia și se va încheia în luna octombrie a acestui an, în Edmonton, Canada. Turneul coincide cu 20 de ani de la lansarea celui de al 4-lea album: Ixnay on the Hombre.

Bullet For My Valentine

Înființată în 1998 în Țara Galilor, Bullet For My Valentine este una dintre cele mai de succes trupe heavy metal, compusă din Matthew Tuck, Michael Thomas și Michael Paget. Până în prezent au lansat 5 albume de studio, vânzările ridicându-se la peste 5 milioane de copii în întreaga lume.

The Darkness

Una dintre cele mai bune trupe rock din Anglia, The Darkness a lansat 3 albume de studio și 2 EP, fiind cunoscută pentru stilul abordat de heavy metal, glam rock și glam metal. Membrii formației sunt Justin Hawkins, Ed Graham, Dan Hawkins și Frankie Pullain.

Firma

Trupa pionier a rock-ului alternativ din România, Firma a fost înființată de 2 foști colegi de liceu, care împărtășeau aceeași pasiune: muzica rock.

Au lansat trei albume de studio, precum și cinci videoclipuri pentru piesele: La Orbire (care s-a clasat pe prima poziție in topul MTV România imediat după lansare), Nimeni, Important, Te Paște și Baby Is Crying.

Este prima trupă românească nominalizată la secțiunea internațională a MTV European Music Awards, pentru New Sound of Europe (2007), ajungând printre cele 3 finaliste și surclasându-i pe Sunrise Avenue și The Klaxons .

Trupa The Offspring va concerta la Festivalul Rock The City. Bilete la eveniment

Biletele pentru festival vor fi puse în vânzare prin rețeaua Eventim și online pe www.eventim.ro începând de astăzi, 7 iunie 2017 și vor avea următoarele prețuri:

Normal Circle — Early Bird, la prețul de 151,2 lei

Normal Circle — preț integral: 194,4 lei

Golden Circle — preț integral: 259,2 lei

Festivalul își va deschide porțile începand cu ora 16:30, iar prima trupă va concerta de la ora 17:00.

Sursa: Agerpres

Foto: wikimedia.org / User: wonker

