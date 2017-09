Trupa U2 a lansat piesa You’re The Best Thing About Me. Fanii celebrei trupe irlandeze sunt în culmea fericirii, acum când formația lor favorită lansează primul single de pe noul său album.

Astfel, trupa irlandeză de rock U2 a prezentat miercuri, 6 septembrie, primul extras de pe cel de-al 14-lea album de studio, ”Songs of Experience”, care va fi lansat pe piață în decembrie, relatează Agerpres.

Prezentarea extrasului ”You’re The Best Thing About Me” intervine după difuzarea în urmă cu câteva zile a unui video cu interpretarea live a cântecului ”The Blackout”, inclus de asemenea pe noul album.

Pe coperta single-ului distribuit pe diferite platforme de internet, creată de artistul olandez Anton Corbijn, se află fiica chitaristului The Edge, Sian Evans, având pe cap o cască de militar peste părul foarte lung care îi încadrează chipul, precizează sursa citată.

Piesa este însoțită de un videoclip care prezintă mai multe pagini dintr-o carte pe care apar scrise versurile cântecului.

Albumul ”Songs of Experience” a fost conceput ca o continuare la precedentul album din 2014, ”Songs of Innocence”, ambele titluri fiind inspirate dintr-o colecție de poezii ale poetului englez William Blake din secolul al XVIII-lea, ”Songs of Innocence and Experience”, potrivit casei de discuri Universal Music.

În timp ce ”Songs of Innocence” relevă influențele și experiențele trupei din anii 70 și până la începutul anilor 1980, noul album este o colecție de piese „sub formă de scrisori intime despre locuri și persoane apropiate de inima artistului” precum familia și prietenii, notează Universal.

U2 este unul din grupurile de rock cele mai influente, având la activ 22 de premii Grammy și peste 170 de milioane de albume vândute în întreaga lume.

Trupa a fost înființată la Dublin, în anul 1976 de Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen.