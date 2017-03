Tudorel Toader: „Evaluarea procurorului general și a șefei DNA va fi gata în câteva zile”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus că evaluarea procurorului general și a șefei DNA va fi gata în câteva zile, când vor fi anunțate și concluziile. Pe de altă parte, Augustin Lazăr a declarat din nou că nu își va da demisia.

„La final voi face cunoscute concluziile evaluării, finalul se apropie, mai sunt câteva zile. În termenul stabilit, de 14 zile, voi comunica concluziile”, a declarat Tudorel Toader, marți, la intrarea în sediul CSM. Referitor la declarația președintelui Klaus Iohannis, care a spus că nu crede că se va cere revocarea lui Augustin Lazăr și a Laurei Codruța Kovesi, ministrul Justiției a spus că este optimist în statul de drept.

Pe de altă parte, procurorul general, Augustin Lazăr, a declarat din nou că nu își va da demisia. „De ce să-mi dau demisia? Procurorii sunt relaxaţi, nu se uita la talk showuri”, a spus Lazăr.

Tudorel Toader a spus în urmă cu o săptămână că va avea discuții separate cu șefii Parchetului General și DNA, după apariţia motivării CCR pe conflictul DNA-Guvern şi că în paralel va face o evaluare a instituţiilor. „Zilele următoare voi avea discuţii cu procurorul general al PICCJ, cu Augustin Lazăr, şi separat cu procurorul şef de la DNA, pe tema despre care vorbim, evoluţiile acestea, modul în care dânşii s-au raportat la lege, la standardul constituţional, la standardele Comisiei de la Veneţia”, a spus Toader.

Ulterior, ministrul a spus că nu a sugerat că nu i-a sugerat procurorului general al României, Augustin Lazăr, să îşi dea demisia, ci a invocat o instituţie care există în Codul Muncii. “Nu am sugerat să îşi dea demisia, am spus şi am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta, şi am invocat o instituţie care există în Codul Muncii. Oricine poate să îşi dea demisia, nimeni nu este obligat să muncească ceva împotriva voinţei lui”, a declarat ministrul.