Tudorel Toader a declarat în această dimineață la Ministerul Justiției că va cere verificarea înregistrărilor în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”.

”În primul rând, justiția este și trebuie să fie un serviciu de interes public. În al doilea rând, justiția trebuie să se înfăptuiască în acord cu binele public. În al treilea rând, potrivit Constituției, procurorii își desfășoară activitatea sub ministerul Justiției. Am auzit și eu aseară această controversă intensă cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat doamna Kovesi. Ca ministru al Justiției, nu am căile legale pentru a verifica dacă acestea sunt adevărate. Ce pot să fac, este să urc în birou, să aștept să înceapă programul, voi chema de la inspecția judiciară pentru a verifica autenticitatea acestora. Ministrul Justiției nu face anchetă”, a declarat Tudorel Toader în această dimineață.

O înregistrare în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”, a fost difuzată duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.