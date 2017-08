Tudorel Toader s-a întâlnit marți cu reprezentanții sindicatelor din penitenciare, cu care a discutat pe marginea nemulțumirilor angajaților din penitenciare în legătură cu condițiile de muncă.

UPDATE ora 13:30. Întâlnirea dintre Tudorel Toader și reprezentanții sindicatelor din penitenciare s-a încheiat cu promisiunea ministrului Justiției că va aranja o întâlnire cu premierul Mihai Tudose.

Ministrul Justiţiei a promis că joi vom discuta cu primul ministru şi sunt şanse foarte mari ca să ne rezolvăm problemele. Se va discuta de acordarea acelui spor de 15% pentru angajaţii din penitenciare. Asta ar putea fi o problemă rezolvată”, a spus Sorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), potrivit Mediafax.

„Am trimis o lista acum câteva zile cu 12 solicitări. Nu am ajuns la 13, acela cu solicitarea demisiei, pentru că întâlnirea s-a terminat în timp util. Ministrul Justiţiei si-a asumat faptul că va fi mai activ şi că va coordona personal penitenciarele. Am discutat despre managementul penitenciarelor. Despre reducerea bugetului administraţiei, era vorba de o reducere de 57 de milioane. Ministerul Justiţiei, prin specialiştii prezenţi, s-a încurcat un pic în explicaţii, încercând să demonstreze că de fapt sistemul penitenciar a obţinut economii, deşi noi avem o subfinanţare cronica de ani buni de zile, problema fiind, de fapt, că sistemul nu a reuşit să cheltuiască aceşti bani din vina specialiştilor”, a mai spus Dumitraşcu.

Pe de altă parte, un reprezentant al Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP) a anunțat că, pe 17 august, în jur de 2.000 de persoane vor picheta Ministerul Justiţiei. Totodată, sindicaliştii din cadrul FSANP iau în considerare participarea la miting.

Angajații din penitenciare amenință cu proteste din cauza condițiilor de muncă. Ei reclamă faptul că sunt discriminați de Guvern, că sunt lăsați să lucreze suplimentatr un milion de ore pe an și că sunt obligați să păzească deținuți cu jumatate din oamenii de care ar fi nevoie în penitenciare.

”Ministrul Tudorel Toader nu știe că are în subordine un sistem muribund care funcționează doar pentru ca o mână de oameni înțelege să lucreze suplimentar un milion de ore pe an, având restanțe la concedii, mai vechi de un an de zile. Se apreciază că avem resurse suficiente, dar păzim perimetrele cu deținuti și mergem în misiuni cu jumătate din efectivele care ne-ar asigura protecția”, susțin liderii Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare și Blocului Național Sindical.

Angajații din penitenciare au început protestul în 1 august, când au anunțat că refuză să mai muncească suplimentar. Aceștia vor să organizeze un miting la Ministrul Justiției, în 17 august, apoi să protestele la sediile ANP și Ministerul Muncii, iar în fiecare săptămână să organizeze mitinguri în cascadă în toate unitățile din sistemul penitenciar.

Cerințele sindicaliștilor

Sindicaliștii cer majorarea cu 15% a salariilor pentru cei care lucrează în sistemul penitenciar, pentru a elimina discriminarea salarială între angajații din sistemul de apărare și renunțarea la modificarea Legii privind pensiile militare de stat, prin care baza de calcul este profund modificată, inclusiv prin eliminarea sporului de pericol acordat pentru riscurile profesionale.

Sindicaliștii mai cer deblocarea și finanțarea posturilor vacante din sistemul penitenciar astfel încât să se asigure un minimum de 14.000 de posturi ocupate la sfârșitul acestui an, luând în calcul ritmul trecerilor în rezervă prin pensionare. Sindicaliștii spun că în prezent sunt ocupate aproximativ 12.000 de posturi, din 15.000 prevăzute, dar că sunt necesare 20.000 de posturi conform standardelor.

Angajații din penitenciare mai vor eliminarea impunerilor de la nivel Ministerului Finanțelor privind diminuarea bugetului ANP pentru 2017 cu 57 milioane de lei, precum și repartizarea fondurilor cu prioritate pentru încadrarea de personal și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Alte puncte de pe lista de revendicări a sindicaliștilor sunt: identificarea de soluții pentru construirea urgentă de noi penitenciare; diminuarea numărului de ore suplimentare pentru angajații din penitenciare; îmbunătățirea condițiilor de muncă și măsuri de protecție a personalului contra agresiunilor; modificarea statutului special al funcționarilor publici din sistemul penitenciar, conform proiectului convenit între Ministerul Justiției, ANP și sindicate. precum și retragerea proiectului susținut în prezent de MJ, prin care doar se asprește regimul sancționator aplicabil salariaților, ignorandu-se modificarile deosebit de importante necesare în planul carierei; schimbarea denumirii în poliție penitenciară.