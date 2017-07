Tudose, despre demiterea șefului ANAF: I-am cerut o colectare bună, nu de tip western, cu mascaţi alergând după bătrânele cu pătrunjel prin piaţă

Premierul Mihai Tudose a explicat, marţi, decizia privind demiterea șefului ANAF, el arătând că i-a cerut lui Bogdan Stan o strategie pentru colectare bună, nu de tip western, cu mascaţi alergând după bătrânele cu pătrunjel prin piaţă. El a mai spus că noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Mirela Călugăreanu, nu are „culoare politică”, fiind numită pe criterii de competenţă.

Potrivit premierului, conducere a ANAF nu a fost una slabă, dar nu a reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor. „Am cerut de la ANAF o strategie pentru o colectare bună, nu o strategie tip western, să mai vedem mascaţi alergând după bătrânele cu pătrunjel prin piaţă şi nici apăsând foarte tare cu bocancul tocmai pe cei cinstiţi, din dorinţa de a mai stoarce ceva de la ei ”, a spus Tudose.

El a mai arătat că a dorit o strategie coerentă în vamă, pentru a stopa odată contrabanda cu de toate în România.

”Am dat două săptămâni fostei conduceri ANAF, nu a fost o conducere rea, dar nu a fost o conducere care să ducă lucrurile până acolo unde puteau fi duse, adică cu curăţenie până la capăt”, a mai precizat şeful Guvernului.

Despre noul șef al ANAF, Mirela Călugăreanu, şefa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din Bucureşti şi Ilfov, Tudose a spus că a primit din partea ministrului de Finanţe mai multe propuneri.

”Împreună ne-am consultat, am vorbit cu fiecare dintre persoanele respective şi am ales o doamnă (…) foarte respectată şi foarte hotărâtă, o doamnă care îşi dă seama că joacă cartea vieţii profesionale prin această numire, domnia sa neavând gri: ori este eroină, ori ne-am făcut de râs amândoi. (…) Doamna nu are absolut nicio culoare politică, chiar nu are nicio culoare politică”, a declarat premierul, la Realitatea TV.

