Tudose, despre schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova: Este un drept al Parlamentului, nu e nimic ieșit din comun

Tudose, despre schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova. Premierul României, care a efectuat o vizită oficială, vineri, la Chișinău, a afirmat că este un drept al Parlamentului și că nu e nimic ieșit din comun. Despre avertismentul de sistare a asistenţei financiare de la Bruxelles, premierul României a spus că s-a produs o distorsionare a realităţii de către ”neprieteni, care au ajuns cu mesajul la Bruxelles întors complet”.

”În primul rând, schimbarea acestui sistem este un drept al Parlamentului, este schimbarea unui sistem democratic cu alt sistem democratic – sunt multe ţări în lume care au acest sistem electiv, deci nu este nimic ieşit din comun. Ceea ce este ieşit din comun, şi v-o spun sincer că şi România a trecut prin aşa ceva: distorsionarea realităţii de cei neprieteni, care au ajuns cu mesajul la Bruxelles întors complet. Eu am încredere că instituţiile democratice din Moldova funcţionează şi, la întrebarea dumneavoastră ce facem noi ca să ajutăm Moldova, exact acest lucru, spunem acest lucru: România şi-a modificat şi ea de câteva ori sistemul de alegeri – ştiţi bine, cu acel vot uninominal… Am trecut prin aceleaşi experiențe. Apoi, lucrurile s-au liniştit când s-au convins că ceea ce am făcut nu a ieşit din zona democratică”, a declarat Mihai Tudose, într-o declarație de presă susținută la Chișinău.

Prim-ministrul a menționat că ”toată lumea învaţă din propriile greşeli”. ”Din păcate, în loc să înveţe din ale altora. Guvernul de la Chişinău va trebui de acum să fie mai atent să explice de ce şi cum se întâmplă aceste lucruri”, a mai spus el.

Și premierul moldovean Pavel Filip a declarat că declaraţiile privind modificarea sistemului electoral au fost făcute de către o familie politică, nu de către oficialii de la Bruxelles.

”Cu părere de rău, s-a reuşit a fi exportată această polemică politică între formaţiunile politice de la Chişinău pe platforma Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere – şi subscriu la cele spuse de prim-ministrul Mihai Tudose: nu contează ce sistem electoral este, ci e foarte important ca acest sistem electoral să nu încalce normele democratice şi să nu permită abuzuri, atunci când au loc alegerile sau campania electorală. Iată, aceste lucruri eu vă asigur cu certitudine că vor fi respectate aici, în Republica Moldova”, a spus premierul moldovean.

Sute de oameni au protestat, timp de peste patru ore, în faţa Parlamentului de la Chişinău, faţă de sistemul mixt de vot, relatează Unimedia. Manifestaţia a fost marcată de o serie de îmbrânceli între protestatari şi forţele de ordine.

Oamenii au scandat „Jos mafioţii!”. După trei ore în faţa Parlamentului, ei au plecat către sediul Preşedinţiei, unde i-au cerut lui Igor Dodon să iasă în faţa lor, cu îndemnul „el se jură că nu fură, dar l-am prins cu mixt-ul în gură”.

După aproximativ patru ore de proteste, oamenii au plecat, însă opoziția a anunțat că manifestația va fi reluată mâine.

Proiectul de lege privind introducerea sistemului mixt în locul celui uninominal în Republica Moldova a fost votat joi în lectura a doua, finală, în Parlament, chiar dacă această iniţiativă legislativă a fost avizată negativ de către Comisa de la Veneţia, iar liderii politici au recomandat să nu fie schimbat sistemul de vot.

În favoarea proiectului s-au pronunţat 74 de deputaţi. Reforma electorală a fost aprobată de către legislatori în timp record. Parlamentarii au avut nevoie de doar 4 minute pentru aceasta. Deputaţii PCRM, PLDM şi PL au părăsit sala unde are loc şedinţa Parlamentului.

