Un tunel descoperit la granița dintre Mexic și Statele Unite a fost săpat de migranții atrași de „visul american”. 25 de migranți au fost reținuți de o patrulă a armatei mexicane, în timp ce ieșeau din galeria suberană care face legătura între Tijuana și San Diego.

Intrarea în tunel a fost descoperită de o persoană care a semnalat prezența unor indivizi înarmați „într-un depozit în care a fost găsită excavația”, se arată într-un comunicat al Ministerului mexican al Apărării, citat de Agerpres.ro.

Nu este pentru prima dată când sub frontiera dintre Mexic și Statele Unite este descoperit un tunel. Aceste galerii subterane sunt folosite de migranții ilegali sau pentru a transporta droguri în Statele Unite, principalul consumator de cocaină sud-americană din lume.

Autoritățile mexicane au descoperit, în august 2016, un tunel cu o lățime de peste 30 de metri care făcea legătura între orașul Sonora și statul american Arizona.

Mai mult, autoritățile din Statele Unite au localizat, în aprilie 2017, cel mai lung tunel găsit vreodată sub graniță. Pasajul era folosit de traficanți pentru a transporta droguri dinspre Mexic. Cu o lungime de 800 de metri, acesta pornea de la Tijuana până la Otay Mesa, în apropiere de San Diego.

