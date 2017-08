Turiștii ar sta la coadă, dar nu mai sunt instructori. Traseul secret de aventuri printre stânci și cascade, părăsit

Timp de un deceniu, județul Gorj a fost capitala neoficială a aventurii prin natură pentru că în Cheile Gropului a fost amenjat până acum doi ani un traseu prin apă, printre stânci și cascade de până la 35 de metri, care îi atrăgea până și pe politicieni, afaceriști de top sau ambasadori SUA.

De doi ani, traseul de aventură printre opt cascade din Cheile Gropului, undeva la 30 de kilometri de Târgu Jiu, este aproape nefolosit. A fost considerat, timp de aproape un deceniu, cel mai bun traseu de canoyining și aventură din România. A fost abandonat și apoi a ajuns să fie nefolosit din două motive.

În primul rând, pasionații de aventură nu mai vin în Gorj, pentru că nu mai sunt instructori care să însoțească turiștii printre stânci și să fie în stare să asigure siguranța temerarilor. “Am ținut acest traseu deschis zece ani, timp în care aveam mai mulți turiști decât puteam face față. Am zis stop acum doi ani. Nu mai puteam. Pur și simplu era prea epuizant. Nu erau oameni care să ne înlocuiască”, ne explică Sabin Cornoiu, cel care a organizat și supravegheat acest traseu de aventură din 2005 și până în 2015. Ambasadori la București ai marilor puteri, avocați, foști miniștri, afaceriști și nu numai au gustat din adrenalina dintre stâncile și cascadele din Gorj. Despre al doilea motiv pentru care circuitul nu mai este folosit, puțin mai târziu.

Frumusețe și adrenalină

Între timp, să vă introducem mai abrupt în frumusețea locului. Traseul denumit Gorj Aventura este situat undeva între Valea Sipotului și Cheile Gropului, din Munţii Vâlcan, Gorj. Acesta se afla la o distanţă de 30 kilometri de Târgu Jiu, din care ultimii 16 pot fi parcurşi pe drumuri de munte, numai cu maşini de teren.

Urmează apoi deplasarea pe cursul de apă, circa 700 de metri, într-un cadru natural deosebit, cu multe obstacole, tobogane, urmând apoi o înşiruire de opt cascade. În câteva cuvinte: adrenalină obținută în mijlocul naturii. Senzațiile sunt obținute însă în siguranță, în echipament corespunzător din neopren şi instructori calificaţi. Traseul cuprinde opt cascade între 7 și 35 de metri, verticale, oblice și o „piscină” între stânci de circa 40 de metri pătrați și 4-5 metri adâncime, unde se pot face sărituri și de la 10 metri înălțime.

De aceste minunății aveau parte iubitorii de aventură până acum doi ani. Acum, lor și oricui altcuiva le este imposibil să mai ajungă în aceste locuri de minune.

Al doilea motiv pentru lipsa turiștilor

Din 2015, traseul de aventură a ajuns să fie nefolosit pentru că odată abandonat de echipa lui Cornoiu nu au existat alte firme sau asociații care să susțină activități în Cheile Gropului. Cauzele: în Gorj nu era nimeni care să dispună de dotările tehnice și de energia necesare. “Nu se ajunge foarte ușor aici. Sunt vreo 16 km de mers doar cu un automobil 4×4, care să nu depășească 20 km/h. Practic, măcar 30 de minute de folosit autovehiculul de teren. Fără el nu se poate ajunge la traseu. Dacă se merge pe jos, se face o zi prin pădure”, ne explică Doru, unul dintre instructorii care însoțeau doritorii de aventură.

Soluția eșuată

Cornoiu a încercat să țină traseul de aventuri deschis prin recrutarea și antrenarea unor candidați care să devină instructori. “Nu am reușit, nu am găsit resursă umană. Nu puteam să-mi permit să las viața unor turiști care vor să se distreze pe mâna unor oameni care nu sunt în stare să-i protejeze. Poate că erau mai curajoși sau mai bine pregătiți fizic ca alții, dar nu știau să se poarte cu oamenii, să-i facă să se simtă în siguranță. Așa că, acum doi ani, am decis să ne oprim. Nu mai putem fizic”, ne mai spune acesta.

Ce înseamnă, de fapt, canoyining

Canyoningul este un sport relativ nou, foarte iubit în Europa şi în Statele Unite şi practicat din ce în ce mai mult şi la noi în ţară. Presupune deplasarea prin albiile şi apa râurilor de munte, coborârea cascadelor şi traversarea înot a acumulărilor de apă, fiind o activitate sportivă ce se poate realiza pe orice nivel de pregătire sau dificultate.

“Este dificil să descrii emoţiile ce pot fi resimţite în practicarea canyoningului. Ele provin dintr-un amestec de frică şi plăcere, mediul înconjurător extraordinar, format din pereţi înalţi de stâncă, păduri virgine, teren sălbatic, torente de apă, alunecarea pe tobogane naturale săpate şi lustruite de apă în stâncă, plutirea pe cursul de apă (bodyrafting), căţărarea şi peste obstacolele naturale, săriturile de la înălţime şi înotul în marmite, dar mai ales miile de picături de apă care te izbesc în cascadă şi care îţi oferă satisfacţii deosebite, nemaîntâlnite”, povestește Sabin Cornoiu.

Internat de urgență! Fostul portar al Generației de aur a făcut criză la mare