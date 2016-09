Ucenicul lui Arsenie Boca a trecut printr-o imensă dramă. „Fata mea mi-a spus că o cheamă Dumnezeu”

Părintele Petre, ucenicul lui Arsenie Boca, a trecut pintr-o suferință fără margini. El a trăit o experiență cumplită atunci când și-a pierdut fiica.

Părintele Petre a acordat iun interviu pentru o emisiune de la Antena Stars, în care a vorbit despre marea dramă a vieții sale. A trecut printr-o experiență traumatizantă atunci când și-a pierdut fiica.

Slujește la Sibiu și are 72 de ani.

„Atunci când mi-a luat Dumnezeu fata la el, într-un accident, dar ea a și spus că este chemată la Dumnezeu, au rămas trei orfani. Nu se ducea la o distracție. Se poate să fim chemați și într-o altă împrejurare, o împrejurare mai pe placul lui Dumenezeu. Ea se ducea să boteze un copil la un preot, împreună cu soțul ei și încă vreo 2-3. La Arad. A primit telefon că îi așteaptă toți, că trebuiau să ajungă cu o zi mai devreme. Șoferul a tras tare și șoferul a tras tare, cu 100 de kilometri la oră, o sută și ceva poate, și a și strigat: „N-am ce să-i mai fac”. Și s-a dus într-o prăpastie în jos, unde era așa un fost pârâiaș. Era o stâncă imensă de care s-au izbit. Și fata era în spate, legată cu centura, zisă centura vieții, dar uneori e și a morții.

Ea, cu ultimele puteri a strigat din spate, cu ultimele puteri: „Să nu cârtim împotriva lui Dumnezeu, eu am fost chemată la EL”. A avut o hemoragie internă. I-au fost zdrobite coastele și vertebrele. Avea 34 de ani și trei copii, de un an, de trei ani și de cinci ani. Zice Dumnezeu m-a chemat pe mine la el, dar Dumnezeu va avea grijă şi de orfanii mei şi de soţul meu şi de tata, adică de mine. iar eu, dacă voi avea dar de la Dumnezeu acolo, mă voi ruga și eu pentru voi. M-am dus la ea, la spital la Reșița, am găsit-o în comă. M-am rugat și mi-am dat seama că nu e voia lui Dumnezeu să o ia. Așa cum s-a rugat ea s-a și împlinit. E o purtare de grijă a lui Dumnezeu”, a povestit părintele Petre.