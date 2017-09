UDMR va reînfiinţa Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formaţiunea va iniţia procedura de reînfiinţare a Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş.

„Imediat după ce condiţiile legale ne vor permite vom face toate demersurile necesare pentru reînfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. Împreună cu biserica şi administraţia locală vom relua procedura de înfiinţare a şcolii”, a spus Kelemen Hunor, la Sfântu Gheorghe, potrivit Digi 24.

Scandalul de la Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureș a fost, totuși, oprit înaintea începerii anului școlar. Iată compromisul la care au ajuns părinții și profesorii.

În ultimele şase luni, au fost făcute mai multe propuneri în vederea rezolvării situaţiei şcolare, având în vedere faptul că nu a fost emisă o hotărâre judecătorească definitivă pentru desfiinţarea acesteia.

Liderul UDMR a precizat că nici comitetul de părinţi, nici Biserica şi nici Uniunea nu au renunţat să susţină că Liceul Romano-Catolic ar trebui să funcţioneze ca entitate juridică independentă.

Soluţia găsită de ISJ Mureş, ca aceste clase de limba maghiară să fie arondate Liceului Teoretic Bolyai Farkas este una „temporă”, spune Kelemen.

„În ultima jumătate de an, în ultimele luni, am încercat să conving preşedintele statului şi pe toţi miniştrii educaţiei că, în cazul liceului din Târgu-Mureş, are loc o încălcare continuă a drepturilor care, mai devreme sau mai târziu, va avea repercusiuni. Marţi i-am cerut şi preşedintelui Partidului Social Democrat să îşi asume curajul unei decizii politice în acest caz”, mai spus liderul UDMR.