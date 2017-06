Donald Tusk: UE prelungeşte sancţiunile impuse Rusiei

UE prelungeşte sancţiunile impuse Rusiei. Şefii de stat şi de guverne din cadrul UE au dat undă verde joi prelungirii cu şase luni a sancţiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană pentru rolul jucat de Moscova în conflictul ucrainean, a anunţat preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

„Acord. UE va prelungi sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru lipsa implementării acordului de la Minsk”, a scris Donald Tusk într-un mesaj pe Twitter.

Agreed. EU strongly reaffirms commitment to swift, full implementation of the Paris Agreement. #EUCO

— Donald Tusk (@eucopresident) June 22, 2017