Ultimul mesaj publicat de alpinista Dor Geta Popescu. „Geta trăiește la altitudine și în anul 2017”

„Geta trăiește la altitudine și în anul 2017!” este ultimul mesaj publicat de alpinista Dor Geta Popescu, înainte de a fi ucisă într-o avalanșă în Munții Retezat, alături de colegul său de club montan, Erik Gulacsi. Geta Popescu făcea un apel public ca oamenii să susțină Clubul Montan Altitudine, din care făceau parte de cei doi adolescenți.

„Performantele mele anterioare şi expunerea media sunt argumente solide pentru a te alătura echipei cu care am realizat expediţiile de record in munţi înalţi. Alătură-te echipei câştigătoare, am nevoie de susţinerea ta!”, scria, vineri dimineată, cea considerată, „copilul minune al alpinismului românesc”.