Ultimul potcovar de pe Valea Hârtibaciului a „încălţat” pentru vară calul Muzeului ASTRA din Sibiu

Nicolae Hunuzău, din comuna Chirpăr, este ultimul potcovar din zona Văii Hârtibaciului, județul Sibiu, iar în weekend vizitatorii Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului l-au putut vedea cum „încalţă” pentru vară calul instituţiei, în cadrul unui atelier.

La Nicolae Hunuzău vin acum oameni din toată zona, el fiind singurul potcovar, pe o rază de 30 de kilometri, care mai ”încalță” caii, însă povestea sa putea să fie alta.

Potcovarul nu a fost atras de meseria de fierar la început, el lucrând mai întâi ca maistru în industria uşoară, dar, din cauza unui conflict avut la companie, s-a ales cu o pată neagră în CV, neputând să se mai angajeze în domeniu, notează Tribuna. Astfel, a fost nevoit să înveţe de la tatăl său să bată fiarele şi să facă din asta o profesie pe care, mai târziu, a început să o iubească.

„Eu sunt a patra generaţie de fierari din familie. Eu nu am fost un adept, dar a trebuit să învăţ. Aveam, totuşi, în instinct, dar nu îmi plăcea. Din cei trei fraţi care eram la părinţi, numai eu preluat-o”, a povestit el.

„Astăzi îmi place şi nu îmi pare rău că am continuat meseria tatălui meu. Am şi eu băieţi care mă ajută. Cel care e cu mine are înclinaţie, iar după absolvirea şcolii va face mai mult”, continuă acesta.