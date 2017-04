Performanță remarcabilă pentru un adolescent din Timișoara, care se numără printre cei mai buni înotători europeni. La doar 14 ani, Etienne Dragota a urcat pe podium de patru ori la un concurs de înot din Germania, care a reunit sportivi de top din întreaga Europă.

Adolescentul din Timișoara a participat la sfârșitul săptămânii trecute la International Speed Meeting, un concurs de înot desfășurat în Dortmund, Germania. Etienne Dragota a avut încredere că va reuși să obțină o nouă performanță, după ce, anul trecut, a doborât recordul național al probei de 50 de metri flurure. De această dată, Dragota a concurat în patru probe, la care a înotat în două stiluri, scrie Opinia Timișoarei.

Tânărul înotător antrenat de Levente „Pepe” Revesz la clubul CSS Timișoara, a intrat în concurs la 50 și 100 de metri liber, dar și în proba de fluture, pe aceleași distante.

Etienne Dragota a reușit să urce pe podium în toate cele patru probe la care a participat.

„A fost o competiţie foarte reuşită, deşi nu am făcut nicio îngustare pentru concursul asta. Obiectivul lui principal sunt regionalele, care se vor desfăşura la Oradea la finalul lui aprilie. Concursul acesta a fost o verificare, pentru a mai ieşi din rutina de la antrenamente, dar a ieşit perfect. El a evoluat mult mai bine la fluture, decât la liber. Sunt mulţumit pentru că nu am mers cu gândul la o medalie, ci am mers să vedem unde ne situăm în acest moment şi iată că ne-am întors cu patru medalii. Etienne e un sportiv cu care poţi să lucrezi, are un potenţial foarte bun, nu iese din cuvânt când îi ceri să facă un lucru şi e un tip silitor. Are potenţial să ajungă un înotător mare, dar trebuie să strângă din dinţi şi să tragă de el, pentru că performanţa cere sacrificii”, a declarat antrenorul lui Etienne Dragota, Revesz Levente.