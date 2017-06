Un agricultor din Ariniș se ocupă singur de cinci solarii la 72 de ani

Paul Ioan Berey, un bărbat de 72 de ani din Ariniş, lucrează de o viaţă în agricultură și a ajuns ca la această vârstă de respectat să se ocupe singur de cinci solarii.

Bărbatul a fost inginer agronom, iar după ce a ieşit la pensie a continuat să activeze în domeniu pe cont propriu, ajungând acum să dețină cinci sere în care cultivă legume pe care le vinde în faţa porţii.

„În sere, în acest moment am roşii, vinete, ardei şi castraveţi. Producţia este însemnată, dar toate legumele obţinute le valorific numai la poarta casei. La noi este vinerea piaţă, dar nu merg acolo, deoarece nu a fost an să am atâtea legume câte mi s-au cerut! Deci cererea pentru ceea ce produc este mult mai mare decât pot eu să produc. Dacă fac legume de calitate, oamenii mă caută, am clienţii mei, vin de peste tot din zonă. De 50 de ani cultiv legume, cu certificat de producător agricol”, a explicat, pentru Graiul Maramureșului, Paul Ioan Berey.