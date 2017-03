Un austriac stabilit la Satu Mare îi învață pe oameni cum să acționeze în situații de urgență. Thomas Hackl a predat tehnicile și în Armenia

Un austriac stabilit la Satu Mare a devenit cunoscut în societatea civilă pentru că îi învață pe oameni cum să acționeze în situații de urgență. Thomas Hackl trăiește de mai mulți ani în România, unde și-a întemeiat o familie.

În vârstă de 44 de ani, Thomas Hackl este din Innsbruck. A dat Austria natală și s-a stabilit de mai mulți ani în Satu Mare, orașul despre care spune că „l-a adoptat”. Aici, și-a întemeiat o familie și coordonează mai multe programe sociale în cadrul unei asociații neguvernamentale, scrie satumareonline.ro.

În vara anului trecut, în plină criză a refugiaților care veneau cu miile în Europa, Thomas a plecat în Grecia pentru a veni în ajutorul acestora printr-un proiect desfășurat cu ajutorul parternerilor eleni. Devotamentul și implicarea în cauzele nobile l-au purtat zilele acestea în capitala Georgiei.

La Tbilisi, Thomas Hackl a desfășurat cursuri pentru a învăța populația și autoritățile locale din Georgia și Armenia cum să acționeze în situații de urgență, precum dezastrele naturale. În acest situații, austriacul susține că sunt importante reacția rapidă și misiunile de salvare organizate în mod eficient.

„Ne concentrăm pe câte trei localități din fiecare țară, unde există riscuri de inundații sau alunecări de teren. Am fost plăcut surprins să aflu că înaintea sosirii mele la Tbilisi, colegii au evaluat deja situația din teren, țin legătura cu autoritățile locale, au găsit voluntari cu care să colaboreze și au întocmit hărți de risc. Acum urmează să pregătim niște materiale informative, inclusiv așa-numite broșuri interactive, pe care le completează locuitorii satelor indicând cele mai apropiate refugii sigure în caz de dezastre, persoane și date de contact etc. Am fost într-un sat unde pământul alunecă la vale, am vorbit cu cei din conducerea primăriei și ne-am consultat în legătură cu modalitățile prin care îi putem ajuta. Vom merge și prin școli să-i instruim pe copii în legătură cu tehnicile de salvare dacă ar ajunge victime ale vreunui dezastru natural, apoi vom organiza conferințe în ambele țări cu instituțiile responsabile cu protecția civilă” a explicat Thomas Hackl, pentru sursa citată.