Un avion cargo care zbura pe ruta București-Birmingham a fost interceptat de mai multe aparate de luptă belgiene și britanice. Aparatul de zbor a fost escortat până la destinație, unde a aterizat în siguranță, relatează The Independent.

Alerta a fost dată după ce avionul care a decolat din România a pierdut contactul cu turnul de control. Astfel, avioane militare belgiene și britanice au fost ridicate de la sol pentru a intercepta aeronava care se afla deasupra Mării Nordului.

Aeronava, un Saab 349, a aterizat la Birmingham, după ce a fost escortată de avioanele de luptă. Potrivit presei britanice, mai multe curse care urmau să aterizeze la Birmingham au fost redirecţionate pentru ca avionul cargo să poată ateriza.

Martorii au postat pe rețelele de socializare fotografii în care se vede cum avionul cargo este escortat de un avion de luptă.

Not your average Tuesday morning sight in MK. cc @EGXCinfo pic.twitter.com/XXx9TEwcp8

— Quizzical Eyebrow (@quizeye) March 7, 2017