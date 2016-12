Un avion miliar rusesc s-a prăbușit în Marea Neagră, la aproximativ 20 de minute după decolare. 93 de persoane se aflau la bord, dintre care 64 de membri ai corului Alexandrov, celebrul cor al armatei ruse, relatează BBC News.

UPDATE 18.30: Ministrul rus al Transporturilor a declarat că sunt luate în considerare toate cauzele privind tragedia aviatică, inclusive pista terorismului. El contrazice astfel un oficial din cadrul parlamentului rus care a afirmat că ipoteza unui atac terorist este exclusă.

Între timp, operațiunile de recuperare a victimelor sunt în desfășurare. Cel puțin 32 de nave, 80 de scufundători și cinci elicoptere iau parte la aceste operațiuni, relatează Russia Today.

Totodată, rudele victimelor au început să sosească la Soci, unde sunt întâmpinate de mai mulți psihologi, care au ca scop să-i ajute să treacă peste acest șoc.

Au ieșit la iveală mai multe informații și despre unul dintre piloții aparatului de zbor. Mai precis, unul dintre piloţii avionului Tupolev TU-154 prăbuşit lângă Soci a făcut parte din echipajul care a reuşit să aterizeze în siguranţă cu un alt avion, acelaşi model, în 2001, după ce aeronava s-a defectat în timpul zborului.

UPDATE 17.40: Pista terorismului a fost exclusă în cazul avionului militar rusesc prăbușit în Marea Neagră. Un oficial din parlamentul rus a afirmat că „este exclusă complet cauza terorismului”. Acesta a spus că aparatul de zbor s-a prăbușit fie din cauza unei defecțiuni tehnice, fie din cauza unei erori de pilotaj.

UPDATE 16.50: Președintele sirian Bashar al-Assad i-a transmis un mesaj de condoleanțe președintelui rus Vladimir Putin, în urma tragediei aviatice. Liderul de la Damasc s-a declarat ”întristat de prăbuşirea avionului militar rus în drum către Siria, al cărui echipaj voia să sărbătorească victoria armatei sale la Alep” şi a adăugat că lupta împotriva inamicilor săi nu va fi afectată, relatează Reuters.

Totodată, Bashar al-Assad a afirmat că Rusia și Siria sunt partenere în ”lupta pentru punerea bazelor stabilităţii, securităţii şi păcii” în Siria.

UPDATE 15.00: Zi de doliu în Rusia. Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că ziua de luni va fi una de doliu național, în memoria victimelor prăbuşirii unui avion militar rus în Marea Neagră cu 93 de persoane la bord. În plus, liderul de la Kremlin i-a cerut premierului Medvedev să „formeze şi conducă o comisie guvernamentală însărcinată cu ancheta asupra părbuşirii Tu-154 la Soci”.

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, Vladimir Putin a transmis „cele mai profunde condoleanţe” rudelor victimelor, în mare parte membri ai corului Armatei Roşii, care urmau să sărbătorească Anul Nou împreună cu militari ruşi staţionaţi în Siria.

UPDATE 13.00: Niciun supravieţuitor nu a fost descoperit în Marea Neagră, în locul unde s-a prăbuşit avionul militar de tip Tu-154, a declarat pentru presa rusă general-maiorul Igor Konaşenkov, un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, relatează Reuters.

UPDATE 11.30: Ministerul Apărării a publicat lista celor 93 de persoane de la bord. Între aceştia se află 64 de membri ai Ansamblului Aleksandrov, inclusiv conducătorul acestuia Valeri Halilov. Celebrul cor, cunoscut și sub numele de Red Army Choir, a susținut un concert și în București, anul trecut.

UPDATE 11.05: Prăbuşirea în Marea Neagră a avionului militar rus – la bordul căruia se aflau 92 de persoane – ar fi putut fi cauzată de o defecţiune tehnică sau eroarea unui membru al echipajului, dar nu poate fi vorba despre terorism, deoarece avionul era operat de militari, a declarat duminică, în ziua de Crăciun, un oficial rus.

UPDATE 10.00: Bunuri personale ale pasagerilor ar fi fost găsite pe coasta oraşului Soci, fiind aduse de valuri. Potrivit ultimelor informații, la bord se aflau 9 jurnalişti, câte trei de la Zvezda TV, Channel One şi de la un alt post TV, 50 de muzicieni, iar 8 dintre persoanele de la bord erau membri ai echipajului.

Avionul militar a decolat de pe aeroportul Adler, din apropiere de Soci. Din motive încă necunoscute, a dispărut de pe ecranele radarelor.

În urma operațiunilor de căutare, rămășițe ale aeronavei au fost găsite în Marea Neagră. În prezent, operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

Avionul, un TU-154, se îndrepta către provincia siriană Latakia. Formația militară urma să susțină un concert pentru militarii ruși care iau parte la războiul civil din această țară.

