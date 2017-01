Un bărbat din orașul rus Soci a făcut un gest cel puțin inedit. El și-a gravat pe dinți chipurile președinților Vladimir Putin și Donald Trump, relatează Russia Today.

Bărbatul a cerut dentistului său ca pe coroana sa dentară din porțelan să fie gravate chipurile celor doi lideri. Astfel că acum el îi are desenați pe Vladimir Putin și Donald Trump pe dinții din partea superioară.

Dentistul bărbatului a afirmat că fiecare “portret” a costat 1.000 de euro, însă pot rezista cel puțin 40 de ani.

Cel care a primit implantul dentar și a avut această cerere inedită a afirmat că îi respectă pe cei doi. În plus, el a spus că speră ca SUA să ridice sancțiunile impuse Rusiei cât mai curând.

Forget gold teeth, Putin-Trump dental crowns is now a thing in Russia https://t.co/G4qkLqOuuc pic.twitter.com/Nhidyw285B

— RT (@RT_com) January 28, 2017