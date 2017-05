Premierul Marii Britanii se află în campanie electorală pentru alegerile legislative care se desfășoară pe 8 iunie. Theresa May merge, cu această ocazie, în vizită la mai mulți britanici, pentru a se asigura că îi oferă sprijinul în acest scrutin. Unul dintre ei a refuzat însă să-I deschidă ușa pentru a vorbi cu ea.

Britanicul David Bryn a fost vizitat de Theresa May. El s-a trezit că premierul britanic îi bate la ușă, însă nu a vrut să răspundă.

Cu toate acestea, el filmat întreaga scenă și apoi a postat un filmuleț pe Twitter, unde a scris că “i-a fost frică” să deschidă ușa.

That time @theresa_may came to my front door but I was too scared to answer pic.twitter.com/mX6Q6Q0yRs

— David Bryan (@eldavemachine) May 11, 2017