Un camion a intrat într-un grup de oameni pe London Bridge, iar mai multe persoane au fost rănite. Potrivit Daily Mail, în zonă s-au auzit împuşcături şi câteva persoane ar fi fost înjunghiate.

Alertă de securitate în Londra. Un camion a lovit 20 de persoane pe London Bridge, iar în zonă s-au auzit focuri de armă. Potrivit Daily Mail, şapte persoane ar fi fost înjunghiate, iar în zonă s-au auzit şi focuri de armă.

British Media reports 3 men jumped out of a van that plowed into people, started stabbing pedestrians. #LondonBridge pic.twitter.com/MTLPom0UgB

#LondonBridge incident: Eye witnesses say several people are receiving emergency treatment after being stabbed https://t.co/H6Vs24CAOl pic.twitter.com/1unVoVpPoZ

