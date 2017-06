Un camion cu militari a căzut într-o râpă din Dâmbovicioara, Argeș. Autorităţile au activat, joi seara, planul roşu de intervenţie. Trei persoane au decedat, doi dintre aceștia fiind militari care au participat la misiuni în Afganistan. Cauzele accidentului sunt cercetate, însă, potrivit ministrului de Interne, Carmen Dan, camionul ar fi rămas fără frâne

UPDATE 30 iunie ora 7:05. S-a confirmat decesul a trei militari, în vârstă de 32, 38 și 40 de ani. Conform MApN, cei trei sunt plutonierul-major Mihai Ionuţ Toma, caporalul clasa a III-a George-Emilian Catană şi caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader.

Astăzi, la ora 8:30, cei trei vor fi comemorați în unităţile militare din ţară.

Doi dintre militarii care au decedat au participat la misiuni în Afganistan. Nouă militari răniţi sunt în stare stabilă şi au fost internaţi la spitale militare din Braşov, Piteşti şi Bucureşti.

UPDATE ora 00:40. DN73 este complet blocat, iar traficul este redirecţionat.

UPDATE ora 00:30. Ceilalţi doi militari rămaşi încarceraţi în camionul răsturnat într-o prăpastie din judeţul Argeş au fost declaraţi decedaţi, potrivit ultimelor informații venite de la ISU Argeș. Prin urmare, trei militari și-ar fi pierdut viața în urma accidentului.

Inițial s-a confirmat decesul unei singure persoane, însă și ceilalți doi militari rămași încarcerați în camionul răsturnat au fost declarați decedați, potrivit Realitatea TV.

UPDATE ora 00:00. Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, vineri, că şase din cele şapte victime aflate în camionul care s-a răsturnat într-o prăpastie în judeţul Argeş au ajuns la Câpulung şi urmează să ajungă şi a şaptea.

De asemenea, a mai spus ministrul, doi militari răniţi uşor au ajuns la Braşov.

„Ultima informaţie pe care o am este că şase din cele şapte victime au ajuns la spitalul din Câmpulung. Şapte merg la Câmpulung, şase au ajuns deja. Sunt conştienţi, cu politraumatisme şi sunt stabili. Au ajuns doi la Braşov, sunt uşor răniţi”, a declarat pentru Agerpres ministrul Sănătăţii.

Totodată, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Braşov, Ciprian Sfreja, doi militari răniţi sunt transportaţi către Spitalul Militar din Braşov.

”Este vorba despre două persoane în vârstă de 33, respectiv 34 ani. Sunt conştiente, au suferit traumatisme la membre şi la umăr”, a declarat Ciprian Sfreja.

UPDATE ora 23:50. Marius Paşcu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Argeş, a declarat la Digi 24 că serviciul UPU ţine legătura cu medicii de la Spitalul din Câmpulung unde au fost aduse victimele, în primă fază, urmând ca, în funcţie de starea de sănătate, să se decidă transferul la SJ Argeş sau la Spitalul Militar Argeş.

La Câmpulung au fost aduse șapte victime. Primii doi pacienţi evaluaţi au politraumatisme, dar sunt conştienţi.

UPDATE ora 23:45. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat pentru Mediafax, că un militar a murit în urma accidentului, informație confirmată și de premierul Mihai Tudose. Potrivit ministrului, alte două victime sunt încarcerate.

„Două victime sunt încarcerate, posibil decedate, încă nu se ştie pentru că nu au reuşit să îi scoată. Mai există un deces găsit la faţa locului. Şapte victime sunt în drum către spitalul din Câmpulung şi doi în drum spre Braşov. În situaţia în care va fi necesar, vor fi transferaţi la Bucureşti”, a declarat Florian Bodog.

UPDATE ora 23:30. Conform procedurilor legale, a fost sesizat Parchetul Militar. Din ordinul șefului Statului Major General, a fost instituită o comisie de cercetare administrativă care va investiga circumstanțele producerii accidentului.

Totodată, ministrul Carmen Dan a confirmat decesul unei persoane.

UPDATE ora 23:25. Secretarul de Stat în MAI, Raed Arafat, a declarat că o persoană și-a pierdut viața în accident.

Răniții sunt transportați la Brașov și Câmpulung.

Totodată, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat pentru Mediafax că în camionul căzul în râpă se aflau 18 militari. Şase dintre aceştia au fost scoşi din maşină, iar patru sunt inconştienţi.

„Este vorba despre 18 militari care aparţineau unităţii Vânători de munte Câmpulung Muscel. S-au răsturant, prăpastia are o adâncime de 30-40 m , este amplasată pe raza localităţii Dâmbovicioara, spre Fundata pe DN 73. La 21.37 am primit noi anunţul pentru accident, la 21.40 s-a activat planul roşu la nivelul judeţului Argeş. Din cei 18 militari, 6 au fost scoşi din autocamion, dintre aceştia patru sunt inconştienţi. Rămân încerceraţi şi se acţionează 12 militari. La locul intervenţiei se deplasează secretarul de stat Raed Arafat şi ministrul Apărării. Din informaţiile pe care le am, camionul venea de la Cincu, de la un exerciţiu. Nicio persoană nu a decedat, din informaţiile de până în acest moment. Este o intervenţie dificilă dată fiind adâncimea prăpastiei”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a declarat, de această dată la Realitatea TV, că „se lucrează pentru descărcarea a două persoane. Se văd doar picioarele. Nu putem să confirmam decesul. Patru militari erau inconștienți în momentul în care au fost descarcerati”.

Conform sursei citate, șoferul ar fi declarat că a rămas fără frâne.

Cu toate acestea, MApN a transmis, printr-un comunicat, că în camion se aflau 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vânători de Munte. Trei militari aflați în cabina autocamionului au rămas încarcerați. Ceilalți zece militari, care se aflau în spatele camionului, au fost evacuați.

UPDATE ora 23:15. Premierul României, Mihai Tudose, a declarat, la Realitatea TV, că nu înțelege cum după 27 de ani de la Revoluție nu s epoate interveni noaptea cu elicopterul.

”În trei minute de la apelul la 112 s-a activat Codul Roșu de interventie. Accidentul a avut loc noaptea, într-un loc greu accesibil. Am vorbit cu ministrul Apărării și cu cel al Sănătății. Domnul Arafat a plecat și el acolo. Domnul ministru al Sănătății se ocupă ca spitalele din zonă să aibă cele necesare, precum sânge destul. Țuțuianu ia legătura cu familiile celor implicați în accident”, a declarat premierul României, Mihai Tudose, la Realitatea TV.

”Nu înțeleg de ce după 27 de ani de libertate, mi s-a spus că nu avem cum să intervenim noaptea cu elicopterul”, a mai afirmat Mihai Tudose.

Șeful Executivului a anunțat că la ora 23:00 mai sunt două victime încarcerate, precizând că descarcerarea este foarte grea, întrucât cele doă persoane se află într-o zonă strivită a camionului.

UPDATE ora 23:10. Camionul răsturnat făcea parte dintr-un convoi alături de alte două autovehicule militare. Unul dintre camioane a căzut în râpă, iar colegii soldaţilor au încercat să intervină, alături de câțiva localnici.

Primele apeluri au indicat că trei sau patru soldaţi nu au puls, dar aceste informaţii nu au fost confirmate oficial.

Totodată, conform ultimelor informații, trei persoane sunt încă încarcerate și au șanse minime de supraviețuire.

UPDATE ora 23:00. Patru persoane și-ar fi pierdut viața în accident, conform unor informații neoficiale făcute de corespondentul Digi 24.

Cei patru soldați nu ar avea puls și se vorbește tot mai mult despre decesul lor.

UPDATE ora 22:55. Din primele informații, accidentul s-a petrecut într-o zonă unde curbele sunt deosebit de periculoase.

Zona este o zonă foarte greu accesibilă, deoarece este o zonă de coborâre către localitatea Rucăr, foarte înclinat, cu serpentine.

Poziția camionului este instabilă. Echipele de intervenție aflate la fața locului au folosit un troliu pentru a lega camionul d eun alt vehicul și a-l stabiliza.

UPDATE ora 22:50. În urma primelor evaluări, trei victime sunt încarcerate, a declarat prefectul de Argeș, Emilian Dragnea, pentru Digi 24.

„Sunt echipaje care duc răniţi spre spitalul Cîmpulung, iar spitalul de la Piteşti este pregătit pentru primirea victimelor”, a declarat Emilian Dragnea.

Acesta a adăugat că primii care au intervenit pentru a-i ajuta pe răniți au fost chiar militarii din camion.

La fața locului se află și o echipă de jandarmi, care securizează zona.

UPDATE. Secretarul de Stat în cadrul MAI, Raed Arafat, a plecat spre Dâmbovicioara. Din partea Ministerului Apărării, spre locul accidentului au plecat Adrian Țuțuianu și Mircea Dușa.

„Vom lua toate măsurile să salvăm vieţile, să-i ducem la spital rapid şi să stabilim imprejurările producerii incidentului”, a spus Ţuţuianu.

În acest moment, trei persoane se află încarcerate, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Argeș, Mădălina Epure. Momentan, răniții primesc îngrijiri medicale la fața locului și vor fi transportați la spital în funcție de gravitatea rănilor.

„Informațiile sunt în dinamică, atât numărul victimelor cât și situația de la fața locului este în dinamică. Este vorba despre un camion militar răsturnat într-o râpă adâncă de aproximativ 4-50 de metri. La nivelul județului Argeș s-a activat Planul Roșu de intervenție, s-a acționat pentru descarcerarea a zece persoane și în momentul de față alte trei persoane sunt încarcerate și se lucrează pentru scoaterea acestora din camion. Operațiunea de salvare se desfășoară cu greutate, terenul este accidentat și este întuneric”, a declarat Mădălina Epure, purtător de cuvânt al ISU Argeș.

Echipele de intervenție au dificultăți în salvarea victimelor, din cauza întunericului și a faptului că vehiculul în care se aflau a căzut într-o râpă la aproximativ 40 de metri adâncime.

Militarii se îndreptau spre Câmpulung, după ce au luat parte la o aplicație, la poligonul de la Cincu.

Poliţia şi mai multe ambulanţe se deplasează spre locul accidentului, iar rude ale militarilor aflaţi în camion declară că militarii se întorceau dintr-o misiune.

Purtătorul de cuvânt al ISU Argeş, Mădălina Epure, a declarat pentru Mediafax că mai multe persoane sunt încarcerate.

IGSU a informat că au fost alertate nouă echipaje medicale SMURD şi şase SAJ Argeş. De asemenea, acţionează şi trei autospeciale de stingere cu modul de descarcerare şi prim ajutor.

Totodată, persoana care a alertat serviciile de intervenţie a declarat că în camion se aflau caproximativ 20 de militari, dintre care patru nu ar prezenta funcţii vitale.