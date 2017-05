Un cercetător în securitate cibernetică a descoperit întâmplător cum poate fi oprit virusul WannaCry

Un cercetător în securitate cibernetică a descoperit din întâmplare cum poate fi oprit virusul WannaCry, care a provocat atacuri cibernetice la nivel global, relatează AFP.

Cercetătorul, care deţine contul de Twitter @MalwareTechBlog, a declarat că descoperirea este accidentală şi că înregistrarea unui nume de domeniu utilizat de acest malware îl împiedică să se răspândească.

”În esenţă ei se bazează pe un domeniu care nu este înregistrat, iar înregistrându-l noi am oprit răspândirea malware-ului lor”, a declarat pentru AFP @MalwareTechBlog într-un mesaj privat pe Twitter.

Cercetătorul a avertizat însă că oamenii ”au nevoie să-şi actualizeze sistemele cât se poate de repede”, pentru a evita atacul.

”Criza nu s-a terminat, ei pot schimba codul şi încerca din nou”, a subliniat @MalwareTechBlog.

Un val de atacuri cibernetice a afectat 99 de țări, printre care și România, după ce s-ar fi folosit instrumente de piratare dezvoltate de Agenția Națională americană pentru Securitate (NSA).

”Voi mărturisi că nu am ştiut că înregistrarea domeniului avea să oprească malware-ul până nu l-am înregistrat, astfel încât, iniţial, acest lucru a fost accidental”, a scris @MalwareTechBlog pe Twitter.

Din nefericire, computerele deja afectate nu vor putea fi ajutate de această soluţie.

”Atât timp cât domeniul nu este revocat, această tulpină specială nu va mai provoca pagube, însă reparaţi-vă sistemele ASAP (as soon as possible, cât se poate de repede în engl.), întrucât vor încerca din nou”, îndeamnă el.

Atacurile informatice de amploare au afectat și România. Producția la uzina Dacia de la Mioveni a fost oprită, iar, potrivit unui site, România se află pe locul nouă în topul țărilor afectate.