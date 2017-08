Un cunoscut realizator Radio Guerrilla a fost jefuit în Vama Veche. Scriitorul Iulian Tănase, cunoscut realizator Radio Guerrilla, a trăit un moment mai puțin plăcut în Vama Veche.

Un hoț sau mai mulți l-au prădat, furându-i un rucsac, dar mai interesant e modul cum descrie această întâmplare, pe pagina sa de Facebook, dar și de aflat conținutul bagajului. Că, vorba aceea, românul face haz de necaz…

“Să vă povestesc cum am fost furat azi-noapte. Doar asta nu mi se întîmplase în Vamă.

Am ajuns aseară la mare fără grija cazării, eram sigur că se va rezolva într-un fel sau altul la fața locului. Și s-a rezolvat, în sensul că o prietenă mi-a oferit cazare într-o cameră de hostel, iar Șoni mi-a oferit și el un pat pe care urma să îl împart cu o mai veche cunoștință. Am ales prima variantă, doar că în camera aceea de hostel mi-a fost foarte greu să respir, și mie mi-e destul de greu să dorm cînd nu pot să respir. Cînd nu pot respira, pot cel mult să mor, ceea ce n-a fost cazul, așa că mi-am luat rucsacul la spinare și am părăsit hostelul, nu înainte de a-i cere scuze amabilei gazde pentru incapacitatea mea de a respira în acea cameră. Am ieșit afară și am tras aer adînc în piept. Era ora 3 și jumătate. Muzica bubuia peste tot și oamenii se distrau de parcă în curînd ar fi venit sfîrșitul lumii. Șoni îmi spusese de cu seară unde e casa unde ar fi trebuit să dorm, dar n-am găsit-o. Mi-a fost jenă să sun la ora aia, poate că omul dormea, așa că m-am dus pe plajă, pe mal, am găsit un șezlong cu o mică salteluță și m-am lungit pe el, era frumos, aer curat, valurile își fredonau muzica lor veche de cînd pămîntul, de la Stuf și de la celelalte terase din jur muzica bubuia în continuare, dar nu mă deranja deloc, eram obosit, voiam să dorm, am tras o salteluță de pe alt șezlong peste mine și am închis ochii. Cînd m-am trezit, pe la 4 și jumate, rucsacul pe care îl lăsasem lipit de șezlong dispăruse. Cineva s-a gîndit să își facă un cadou frumos.

Rucsacul conținea: un caiet Moleskine cu diverse ciorne, plus schițele unui proiect cultural-social la care lucrez în această perioadă, pixul Mont Blanc pe care îl primisem în dar de la Mani, niște căști Philips (pe care aș fi putut să i le fac cadou nefericitului care m-a furat dacă mi le-ar fi cerut), încărcătorul de la telefonul Huawei, două brichete, două pachete de Parliament, o bluză cu semnul AUM primită de la un prieten din San Francisco, care avea pentru mine o anumită valoare sentimentală, ochelarii de soare See primiți cadou de la Carla Szabo (via Cărturești Carusel, acolo unde m-am și cunoscut cu Carla), o pereche de pantaloni scurți de plajă, noi, pe care n-am apucat să îi port, un exemplar din cartea „Apariții de spirite și semne prevestitoare“, de Aniela Jaffé, de care aveam mare nevoie, căci lucrez la o cercetare despre premoniții, plus cîteva prezervative, fie-le țărîna dragostei ușoară.

Dacă sînteți în Vamă și se întîmplă ca cineva să vrea să vă vîndă un pix Mont Blanc și niște prezervative, puteți suna la Poliție înainte să le achiziționați. Apropo de Poliție, am vorbit despre caz cu un domn polițist care se învîrtea pe la Stuf, m-a întrebat dacă știu cine m-a furat, de unde naiba să știu, iar sfatul lui a fost să fiu mai atent pe viitor. Sigur, boss, așa am să fac.

Nu sînt rău de pagubă, doar că întîmplarea asta mi-a produs o firească indispoziție, mi-a reamintit în ce țară trăiesc. După caietul cu notițe îmi pare cel mai rău, dar nici de pixul de la Mani n-aș fi vrut să mă despart prea curînd, mai ales că scria atît de frumos, am desenat cu el multe inimioare pe exemplarele din „Aventurile lui Sacha“.

Noroc că azi-dimineață am văzut un foarte frumos răsărit de soare pe muzica Boleroului. Iar telefonul, care, alături de portofel și de chei, a scăpat nefurat, fiind toate îndesate prin buzunare, îmi arată că de cînd m-am trezit furat și pînă în acest moment am făcut 10.652 de pași. Am mulți pași în mînecă, asta-i clar”…

FOTO: Facebook.com/Iulian Tănase