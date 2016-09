Alfred Pfeiffer, un cetăţean elveţian, a învăţat că frumuseţea vieţii constă în bunătate şi puterea de a ajuta semenii. El vine de câteva ori pe an în România şi, deşi părinţii săi au peste 90 de ani, face tot posibilul să-i ajute şi pe ei, dar şi pe mulţi români.

Povestea lui legată de România, a început în urmă cu zece ani, când a văzut un reportaj despre inundaţii. Cum după o săptămână nu s-a mai difuzat nimic, a decis să vină în România, pentru a vedea care este situaţia.

„Am avut de la o doamnă, o adresă a unei familii din Dorohoi. Am venit cu trenul care se numea Dacia Expres şi, deşi trebuia să cobor în Arad, am adormit şi m-am trezit când trenul pleca din acea gară. Aşa am ajuns la Braşov, după aceea la Iaşi, pentru ca în final să ajung la Dorohoi”, spune Alfred Pfeiffer.