Un fost grafician a ajuns să își vândă picturile cu sute de mii de euro

Pictorul Michael Lassel, în vârstă de 69 de ani, fost grafician la OJT Bistrița, pe vremea lui Ceaușescu, are picturi care valorează sute de mii de euro, acestea fiind expuse în Londra, geneva sau Tokyo.

Pictorul, care s-a născut în 1948 în apropiere de Târgu Mureș, a studiat la Academia de Arte din București, fiind elevul faimosului Corneliu Baba. Din 1972 a fost profesor de artă la liceul Josef Haltrich din Sighișoara, unde, confruntat cu plecarea masivă a sașilor din Transilvania – și-a depus actele pentru a părăsi la rândul său țara.

Tot la Bistrița a primit vestea că poate părăsi țara, stabilindu-se la Fürth, în Germania, acolo unde a trăit ca artist independent, alături de familia sa, devenind unul din maeștri iluziei pictate, cunoscuta tehnică trompe-l’oeil.

„Am vrut să plec înainte de a fi prea târziu, aveam 36-37 de ani, am vrut să am şansa de a prinde rădăcini acolo. Dar a fost groaznic, mi-a fost foarte-foarte greu.Necrescând acolo, m-am trezit asaltat de amărăciuni şi dezamăgiri. Am crescut în cultura românească, niciun pantof pe care îl încălţam nu se compara cu opincile de aici. Am fost foarte necăjit pentru că n-am ştiut încotro s-o iau… Arta germană are un alt iz, era cu totul altfel faţă de ce cunoşteam eu în România, mai rece, mai „logică”… Am încercat să fac tot ce am putut, tot ce am avut mai bun din mine le-am pus pe masă…”, a mai povestit, pentru sursa citată, Michael Lassel.