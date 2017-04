Un hacker șantajează Netflix după ce ar fi furat sezonul cinci din ”Orange Is The New Black”

Un hacker susține că a furat toate episoadele sezpnului cinci al serialului Orange Is The New Black și amenință că le va publica înainte de premieră dacă nu primește o răscumpărare, scrie Variety.

Informația referitoare la existența unui hacker care spune că ar fi furat sezonul 5 al serialului a fost confirmată de compania Netflix într-un comunicat de presă. ”Suntem la curent cu această situație. Site-ul unui furnizor de producţii pentru mai multe studiouri TV majore a fost compromis, iar autorităţile şi poliţia investighează această breşă de securitate”, se arată în comunicatul companiei.

Cazul a fost preluat de FBI, care vor verifica ce s-a întâmplat și cum a fost posibil ca hackerul care folosește numele de The Dark Overlord să fure serialul. De altfel acesta susține că a încărcat deja primul episod pe un site ilegal de distribuție de filme.

Sezonul cinci al serialului Orange Is the New Black este programat să fie lansat pe 9 iunie.

Serialul Orange Is the New Black este unul dintre cele mia populare show-uri ale momentului, bucurându-se de popularitate încă de la primul sezon. A fost apreciat de criticii de specialitate, fiind recompensat cu numeroase trofee şi distincţii, inclusiv cu patru premii Primetime Emmy (din 16 nominalizări), şase nominalizări la Globurile de Aur, patru Screen Actors Guild Awards, un premiu Producers Guild of America şi un Peabody Award.