Un italian a rămas sărac, după ce s-a mutat în Iași. A părăsit țara natală, cu gândul de a-și amenaja o moșie în mijlocul naturii, pe malul Prutului. Bărbatul susține că a fost păcălit chiar de cel care l-a convins să se mute în România. Liviu Axinte i-a câștigat încrederea atât de mult încât străinul l-a împuternit să aibă acces la contul său bancar. În loc de recunoștință, omul l-ar fi lăsat pe italian aproape fără toți banii.

Italianul Davide Volta a fost fermecat de frumusețea naturii de pe malul Prutului și a decis să se mute în România. În urmă cu patru ani, a părăsit țara natală și a decis să-și cumpere o moșie în localitatea ieșeană Colțu Cornii, pe care s-o transforme într-un spațiu de agrement pentru a-și chema prietenii italieni în vacanță, informează Bună Ziua Iași.

„Am decis să vin în România pentru că îmi place această țară. Clima e potrivită pentru sănătatea mea, așa că am vândut casa din Italia cu aproape 100.000 de euro și am venit aici. Am avut un accident și am probleme cu sistemul osos, clima umedă de acolo nu-mi făcea bine deloc, iar aici mi-a fost mult mai bine. O cunoștință din Italia, Liviu Axinte, mi-a spus că știe el pe cineva care vinde o casa în localitatea Colțu Cornii. In Italia, familia mea are foarte mult teren și o fermă mare, iar eu am vrut să fac același lucru și aici: o fermă mare, cu spații de motorbike, agrement, câini și toate astea”, a povestit italianul.