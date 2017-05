Un manuscris rar, vechi de mai bine de două secole, a fost salvat şi expus la Muzeul Naţional de Istorie a României. Restaurarea a durat 3 luni. Cartea este un simbol al păstrării identităţii şi credinţei românilor din Ardeal. Cercetătorul care a salvat manuscrisul l-a găsit şi pe unul dintre urmaşii autorului.

Manuscrisul „Miscelaneu teologic copiat de diacul Teodor Ursu, în anul 1780” a fost descoperit acum câteva luni, de cercetatorul Ginel Lazăr. Este o dovada ca mulţi preoţi români au luptat pentru a-şi păstra identitatea și religia ordotoxă în Transilvania pe timpul Imperiului Austro-ungar.

”Importanţa istorică este una de excepţie, deoarece în secolul 18, românii și confesiunea lor ortodoxă abia erau tolerati în propria lor tara. Celelalte patru religii recente nu le recunoșteau religia ortodoxă, elementul care i-a unit pe românii din Transilvania cu cei de peste munți”, a declarat dr. Ginel Lazăr, cercetător ştiinţific Compartimentul de Istorie Medievală MNIR.

Lucrarea a fost legată într-un atelier săsesc din Sighisoara, muncă plătită cu patru taleri de argint, la 16 octombrie 1780. Cartea preia ortografia română, dar cu alfabet chirilic. Restaurarea manuscrisului a durat trei luni.

În laboratorul în care se restaurează cărţile rare ale Muzeului Național de Istorie există un singur restaurator, care nu poate lucra la mai mult de 2-3 cărți pe an.

”Pe un pat umed, așa le-am spălat fiecare filă din cele aproape 200. Am curățat doar oglinda paginii, un fel de prevenție, nu am intrat în cerneală, că mi-a fost frică să nu dispară. Rezistă cam tot atâția ani cât are deja manuscrisul.

În satul Noul Săsesc din judetul Sibiu mai există biserica unde a slujit Teodor Ursu. Iar un urmaş al său, Horia Nicolae Ursu, trăieşte în Cluj şi a scris o monografie a Noului Săsesc. Acesta a vrut să afle povestea manuscrisului, asa ca a venit în Capitală.

Sunt foarte încântat acum că a scris, m-a emotionat că este o lucrare valoroasă, este un tezaur al istoriei noastre. Am ştiut de la bunicul meu că înaintașul lui a luptat pt ortodoxie când Școala Ardeleană a fost reprezentată de greco-catoloci”, a declarat Horia Nicolae Ursu, stră-stră-stră-strănepotul diacului Teodor Ursu.

De altfel, directorul general al MNIR recunoaște că multe manuscrise au ajuns pe mâinile lor după ce au zăcut prin poduri sau pivnițe. ”Pentru fiecare manuscris asupra căruia intervenim sunt necesare între câteva mii de euro până la sume mai mari în funcâie de cât de grav este afectat”, a declarat Ernest Oberlander Târnoveanu, director general, Muzeul Naţional de Istorie a României.

Muzeul are peste 25 de mii de cărti rare și câteva sute de manuscrise. Majoritatea necesită intervenţii, iar cele care au fost deja salvate au fost și digitalizate, astfel că în curând vor fi putea fi răsfoite și on-line.

Video: Știrile TVR