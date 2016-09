Un medic celebru susține că Hillary Clinton ar fi putut fi otrăvită

Bennet Omalu, un medic celebru în toată lumea a cărui carieră a fost și subiectul unui film, susține că Hillary Clinton ar fi putut fi otrăvită. Mai mult, celebrul medic legist a sugerat că în spatele otrăvirii s-ar putea afla Kremlinul, relatează The Washington Post.



Candidata democrată la alegerile prezidențiale s-a simțit rău la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001, iar acest lucru ar putea fi rezultatul unei … otrăviri, susține celebrul medic legist Bennet Omalu. Acesta a scris pe Twitter că recomandă echipei de campanie a lui Clinton să efectueze „o analiză toxicologia a sângelui” fostului secretar de stat.

I must advice the Clinton campaign to perform toxicologic analysis of Ms. Clinton's blood. It is possible she is being poisoned.

— Bennet Omalu (@bennetomalu9168) September 12, 2016