Gabriel, un tulcean de 54 de ani pripăşit prin Brăila, se luptă cu gerul şi viscolul într-un cort improvizat la marginea unei păduri din apropierea localităţii brăilene Vărsătura.

”De mâncare mai găsesc eu pe la Peco, pe aici prin staţiune. De stat, stau aici, în cort. Iarna când scade temperatura sunt la containere, în oraş. Să ştiţi că eu doar o dată pe zi mănânc, atât. Că doar nu muncesc ca să consum mare lucru, o dată pe zi îmi ajunge să mănânc. Aici stau bine, am şi o plapumă din lână, dar nici nu o pun mereu că nu pot rezista, căldura mai multă să ştiţi că nu o suport . Eu să ştiţi că la +20 de grade nu pot sta, aşa s-a obişnuit organismul. Am fost la un prieten unde era cald în casă şi la un moment dat i-am spus că nu pot să mai stau, că e prea cald . Am aici în cort şi o iconiţă, mi-au adus-o nişte lipoveni acum o lună. Mă descurc oricât de frig ar fi, sunt călit”, ne-a spus Gabriel, bărbatul care, pentru al doilea an consecutiv înfruntă gerul şi frigul într-un cort, în pădure, în loc să accepte ajutor.