Un polițist aflat în timpul liber a salvat viața unui bărbat, la ştrandul din Sfântu Gheorghe. Subcomisarul Lucian Coznean se afla în timpul liber, în data de 27 august, şi îşi petrecea ziua cu familia la ştrandul din municipiul Sfântu Gheorghe.

La un moment dat, a observat că, într-unul dintre bazine, un bărbat era la un pas de a se îneca.

,,Am trecut de câteva ori prin locul respectiv, iar când am realizat că bărbatul era în aceeaşi poziţie de minute bune, mi s-a părut în neregulă. La un moment dat, am observat cum se scufundă şi nu am stat pe gânduri, ci am sărit în ajutorul lui”, a declarat polițistul.