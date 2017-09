Un ponei a fost salvat de la eutanasiere de o fundație din Galați. El a fost supus unei operaţii, iar recent i s-a pus o orteză. Poneiul se născuse cu o deformaţie la piciorul drept din spate, iar stăpânii au vrut să-l eutanasieze. Acum, poneiul zburdă plin de viaţă în adăpostul Fundaţiei Help.

Hanna, un ponei născut anul trecut, avea şanse foarte mici de supravieţuire, după ce s-a născut cu o deformaţie la piciorul drept din spate. Astfel, stăpânii săi intenţionau să îl eutansieze pentru că nu se putea dezvolta normal, dar din fericire, voluntarii Fundaţiei Help Lăbuş au aflat atunci despre situaţia sa la timp şi au intervenit pentru a salva poneiul.

Hanna a fost astfel preluată la scurt timp după naştere de iubitorii de animale de la Fundaţia Help Lăbuş care au dus-o ulterior la Cluj pentru a fi operată de specialiştii de la Universitatea de Medicină Veterinară. Deşi operaţia a decurs bine, iar Hanna a supravieţuit, ea a rămas, în urma intervenţiei chirurgicale, cu un picior mai scurt. Reîntoarsă la Galaţi, Hanna a luat în greutate din cauză că nu se putea mişca în voie, motiv pentru care risca să dezvolte în timp diferite afecţiuni, iar la un moment dat s-ar fi putut pune din nou problema eutanasierii.

„Ea, când a fost operată avea două luni, era micuţă. Acum are un an şi două luni, a crescut în greutate, în înălţime, iar piciorul operat a rămas scurt. Noi am luat legătura cu o prietenă pediatru, specialist în recuperare motorie, şi imediat a sărit în ajutor. De când are orteza, Hanna este un alt ponei, râde cu toată fiinţa ei, se bucură de orice pas pe care îl face pentru că îl poate face normal, ca un ponei sănătos. Poneii îşi ţin cea mai mare greutate a corpului pe partea din spate şi asta ar fi însemnat ca piciorul sănătos să preia ceea ce ar trebui să ducă piciorul bolnav şi ar fi apărut în scurt timp probleme la tendoane, copite şi durerile pe care le ar fi avut ar fi fost foarte, foarte mari şi în câţiva ani nu ar mai fi putut fi ajutată şi s-ar fi ajuns chiar şi la eutanasiere”, spune Corina Grigore, administratorul padocului Help Lăbuş.

Hanna a fost ajutată astfel de către un medic pediatru, specialist în recuperare motorie, şi de doi specialişti în orteze de la Spitalul de Copii din Galaţi, care i-au confecţionat orteza.

„Eu lucrez în recuperarea medicală pediatrică….Este prima oară la un ponei. Surprinzător a fost uşor, copilul ponei a fost extrem de cuminte la mulaj şi am fost extrem de uimită pentru că un copil nu acceptă un dispozitiv de orteză atât de rapid, iar ea, după 10 minute, mânca morcov şi mergea”, a declarat Mădălina Verenca, medic pediatru la Spitalul de Copii din Galaţi.