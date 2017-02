Un primar din Gorj a promis mamelor stimulent financiar la naștere, însă a rămas fără fonduri

Primarul din comuna gorjeană Bălăneşti le-a promis femeilor care nasc un stimulent de 2.500 de lei. Însă, după ce în localitate s-au născut 12 copii, stimulentul nu s-a mai acordat din cauza lipsei de bani.

În prezent, comuna Bălăneşti are 2.204 locuitori. Numărul îngrijorător de decese înregistrate, în raport cu cel al naşterilor, l-a determinat pe primar să propună Consiliului Local, la începutul anului 2016, acordarea unui stimulent financiar pentru mame, atât pentru primul copil, cât şi pentru al doilea, în valoare de 2.500 de lei, într-un an.

De aceşti bani vor putea beneficia şi familiile/părinţii care au viză de reşedinţă şi au locuit minim 12 luni, până la naşterea copilului, în localitate.

Cele 12 femei din comuna Bălăneşti care anul trecut au adus pe lume trei fetiţe şi nouă băieţi nu au primit stimulentul în valoare de 2.500 de lei, promis de autorităţile locale pentru creşterea natalităţii. Acordarea stimulentului a fost aprobată de Consiliul Local, la începutul anului trecut, în condiţiile în care în 2015 au murit 47 de persoane şi s-au născut doar doi copii.

”În 2016, în total, au fost 12 naşteri, iar în cursul acestui an nu este nicio femeie gravidă declarată pe raza localităţii. Sunt mulţumit pentru anul trecut. Avem 12 nou-născuţi. A dat rezultate decizia, acum rămâne de văzut ce va fi în cursul acestui an. Sper să fie la fel, cel puţin. Stimulentul va fi acordat însă începând cu anul acesta, pentru că anul trecut nu am avut bani în buget şi anul acesta vom da şi diferenţele, adică 2.500 de lei pentru o naştere.

Vor primi câte 200 de lei, lunar, în cursul unui an. Cele 12 mame nu au primit deloc bani. Urmează după ce facem bugetul să fie prevăzuţi banii, la început de an. Am avut investiţii, cofinanţări şi nu am putut să achităm, oricum am încheiat anul trecut cu un deficit. Am mai rămas datori către unii furnizori, cât şi la mămici, dar nu s-au supărat. Sunt înţelegătoare, până la urmă oricum ar fi trebuit să facă şi copii, sunt familii tinere. Se află acum pe lista priorităţilor”, a declarat, pentru Mediafax, Ovidiu Pungan, primarul comunei Bălăneşti.

Mămicile spun că au înțeles situaţia, dar speră totuşi să primească banii.

”Am înţeles că nu au fost bani, sperăm ca problema să fie rezolvată până în martie, ca să încurajeze şi alte femei şi poate chiar noi să mai facem un copil. Sunt de ajutor şi aceşti bani. Creşterea unui copil presupune multe cheltuieli, probabil de aceea tinerele nu mai rămân însărcinate şi preferă să meargă la muncă, în străinătate”, a spus una dintre mămici.