Un primar din Gorj nu acordă ajutoare sociale beneficiarilor care nu muncesc. Sorin Bucurescu este primarul comunei Slivilești, din județul Gorj, care a decis să le ceară beneficiarilor de ajutoare sociale din comună să vină și să presteze munca pe care trebuie să o facă, în fiecare lună, în folosul comunității, așa cum prevede Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Cu toate acestea, nu toți s-au speriat, iar edilul a avut parte de refuzuri și motivații din partea unor asistați social, inclusiv vecini ai săi, pentru a nu veni la muncă, mai ceva ca la școală, când elevii își scuză absențele.

Așa s-a întâmplat și cu Cristi Armegioiu, cel care nu a crezut că primarul va fi în stare să pună decizia în aplicare, chiar dacă edilul i-a avertizat încă din primăvară că se va ajunge aici, scrie pandurul.ro.

La rândul său, Armegioiu se apără spunând că avea mama bolnavă în altă comună și a trebuit să stea cu ea acolo.

“Nu m-a iertat nici primarul și nici secretarul, că și secretarul e vecin cu noi aici. Le-am spus că nu mă pot duce la muncă atunci când m-au chemat și după aia am primit hârtia acasă că nu mai sunt pe tabel. L-am și întrebat pe secretar cum a putut să semneze hârtia de mi-a trimis-o, că pe primar, hai că îl înțeleg, e primar, chiar dacă suntem vecini. De muncă sunt bun, nu zic că nu, dar dacă nu s-a putut atunci, astea au fost situațiile. Aveam trei milioane de lei vechi pe lună, era pâinea asigurată în casă, așa ce fac?”, s-a plâns bărbatul.

Acum, dacă depune dosarul din nou și îndeplinește condițiile legale, poate să redevină beneficiar al ajutorului social.

Fiecare beneficiar de ajutor social primește lunar de la stat cel puțin 250 de lei, în funcție de numărul membrilor de familie, amintește sursa citată.

Dar cel mai important lucru pentru ei este faptul că statul le recunoaște calitatea de asigurați medical, iar asta contează enorm, după cum spune Dumitru Murgu, unul din localnicii din Slivilești care merge la toate muncile la care e trimis de cei de la primărie.

„Scapi de plată la spitalizare, că iei adeverință de la primărie și nu mai ești așa, pe cont propriu, că așa nu-ți convine. Eu am fost o săptămână internat la Târgu-Jiu și dacă nu aveam adeverința trebuia să dau la doctori acolo 14 milioane. Am dus adeverința și nu am plătit. Ce nu făceam cu 14 milioane dacă îi aveam…”, oftează bărbatul.