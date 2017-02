Un primar îi ceartă pe localnici pe Facebook. Sunt vizați „țăranii” sau „nesimțiții” care nu respectă curățenia

Un primar îi ceartă pe localnici pe Facebook, pentru a-i sancționa pe cei care nu respectă curățenia. Adrian Torma, edilul orașului Moldova Nouă, a publicat pe contul său personal de Facebook mai multe imagini în care cetățenii orașului aruncă mâncare sau gunoaie în spațiul public.

Primarul a ales o soluție neoficială pentru a demonstra că orașul, pe care-l păstorește, este „mizerabil” din cauza cetățenilor. Adrian Torma s-a arătat „consternat de lipsa de bun-simț și bună creștere a unor cetățeni”, pe care i-a catalogat drept “țărani” sau “nesimțiți”.

Edilul orașului din județul Caraș-Severin a publicat mai multe imagini pe Facebook câteva exemple pentru a-și susține punctul de vedere.

Adrian Torma a suprins și alți localnici care nu respectă curățenia.

Adrian Torma susține că, pe lângă drepturi, localnicii au și obligații. Edilul a afirmat că va posta în continuare pe Facebook poze cu cetățenii care „își bat joc de domeniul public”

Adrian Torma se află la primul mandat ca primar al orașului Moldova Nouă.

„Din păcate, cetăţenii nu înţeleg de bună voie regulile de convieţuire civică şi atunci am ales o atitudine neformală. Am considerat că e normal să le arăt cetăţenilor că nu trebuie să vină altcineva să ne spună ce se întâmplă în comunitate, să fim noi primii care constatăm, inclusiv lucrurile negative. Şi atunci am avut poate norocul sau ghinionul de a vedea eu cu ochii mei acele întâmplări pe care le-am povestit pe Facebook şi am considerat că noi, românii, încă mai ştim un pic de ruşine”, a declarat primarul oraşului Moldova Nouă pentru Mediafax.