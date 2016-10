Un protest al pensionarilor din Grecia a devenit violent. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene | VIDEO & FOTO

Aproximativ 1.500 de pensionari au protestat la Atena față de reducerea beneficiilor de care aceștia au parte potrivit bugetului pentrul anul viitor. Manifestația a devenit însă una violentă, iar autoritățile au intervenit cu gaze lacrimogene.

Pensionarii eleni, mulți dintre ei în bastoane, au protestat în fața Parlamentului grec, unde au scandat “să vă fie rușine”. Din Piața Syntagma, pensionarii au plecat către biroul premierului Alexis Tsipras, însă au fost opriți de forțele de ordine. Furioși, oamenii au încercat să răstoane un autobuz al poliției care bloca strada, relatează greekreporter.com.

Police blocks and tear-gases pensioners protesting against the government's austerity policy in #Athens #Greece pic.twitter.com/sEH7dNWHO1

— Savvas Karmaniolas (@SavvasKarma) 3 October 2016