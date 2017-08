Un român a scos la vânzare… virginitatea cățelușei. Până la urmă, tot el a ajuns să plătească

Foarte atașat de cățelușa sa, un bărbat din Timișoara a vrut să îi asigure ce e mai bun, inclusiv când vine vorba de împerecherea sa.

Așadar, bărbatul a postat pe un site de anunțuri o fotografie cu o patrupedul și a anunțat că îi vinde virginitatea. “Sunt virgină și mă dau la un mascul feroce din rasa Jack Rusel. Mai am la dispoziție câteva zile”, e anunțul timișoreanului, care a stabilit ca tarif suma de 100 de lei.

Până la urmă, bărbatul a găsit o ofertă care l-a făcut să scoată el bani din buzunar. “Atunci când am pus anunțul, îmi trebuia rapid un cățel să o dau la montă, pentru că îi venise vremea și trebuia să mă mișc repede. De asta arăta anunțul așa! A fost, cum să-i zic, un fel de glumă, o vrăjeală. Cățelușa e tânără, e deosebită! Până la urmă, eu am fost cel care plătit. Am găsit un campion și treaba s-a rezolvat. De obicei, se practică ca cel care are masculul să primească un cățel, la fătare”, a povestit acesta pentru Lugoj Online.